Роскошная жизнь беременной от Серова звезды "Дома-2"

Скандальная экс-участница телестройки Дарья Друзьяк, уверяющая, что носит ребенка от знаменитого певца Александра Серова, ведет красивую и яркую жизнь. Во всяком случае, таковой 29-летняя модель показывает ее на своей страничке в Instagram.



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