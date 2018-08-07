"Ударил кулаком в лицо": бывшая жена Гуфа рассказала о жестоком нападении

Экс-супруга рэпера Гуфа Айза Долматова подверглась жестокому нападению. Неприятный эпизод произошел с исполнительницей на Бали.

В своем Instagram Айза рассказала, что попала ситуацию, которую охарактеризовала как "неожиданную и мерзкую". "Меня ударил мужчина. Очень агрессивно. Кулаком. И кинул на землю. Пытался еще ударить ногой, но его остановили. Я поняла, насколько человек не защищен в чужой стране", – написала артистка.

Долматова вступилась за друзей, которые случайно завалили байк индонезийца. По словам певицы, мужчина, чей мотоцикл был повален, сильно кричал, взял огромный булыжник и пригрозил разбить лобовое стекло автомобиля, в котором находилась Айза и ее приятели. "Я выскочила из машины, с деньгами в руках, пытаясь отдать ему за наш проступок, который был спланирован им же, этим индонезийцем, в попытке поиметь денег с туристов. Но ему было мало денег! У них это частая практика", – пояснила звезда.

Девушка отметила, что они пытались очень тактично говорить с разъяренным мужчиной, однако вскоре к ним подошел другой местный. "Подошел другой индонезиец и вытащил ключи из зажигания автомобиля, я схватила его за руку и это было моей ошибкой. Он ударил кулаком в лицо, слава Богу я закрыла его, но попал в лоб, потом ударил меня об машину, а дальше бросил. Я не сразу осознала, что произошло. Люди просто стояли вокруг и смотрели, либо проходили мимо! Никто не помогал! Вызывать полицию нет смысла, пришлось бы платить тысячи долларов еще и им! И не дай Бог, ударить местного! Сядешь в тюрьму на долгое время! Даже если ты не виноват, ты всегда виноват! Такое правило!", - посетовала артистка и добавила, что на этом ее любовь к Индонезии закончилась.