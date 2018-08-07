Звезда "Кармелиты" вышла замуж за бывшего Ольги Арнтгольц

Звезда сериалов, 31-летняя Алеса Качер вышла замуж. Ее избранником стал 37-летний актер Вахтанг Беридзе.

Молодые люди живут в Москве, однако роскошное торжество решили устроить в Минске – родном городе невесты. Свадьбу гуляли два дня: сначала обменялись клятвами в присутствии узкого круга родственников, а наследующий день устроили пышный банкет для 150 гостей.

В торжественный день актеры просто сияли от счастья. Невеста выбрала белоснежное платье с кружевами, а жених облачился в классический черный смокинг и белую рубашку. Первым танцем молодых стал традиционный грузинский картули. После артистка сделала любимому сюрприз: Качер исполнила песню собственного сочинения.

Публикация от Алéса Кáчер (@alesa_kacher) 5 Авг 2018 в 12:17 PDT

Среди гостей была замечена актриса Мария Кожевникова. Звезда посвятила молодоженам пост в своем микроблоге. "Цените, уважайте, понимайте, заботьтесь, поддерживайте и удивляйте друг друга! В 21 веке любовь настолько трансформировалась и утратила силу, прямо какое-то ощущение, что кто-то поглощает все семейные ценности...но Вы держитесь!!! 💪🏻Живите в счастье, согревайте друга друга ночью, просыпайтесь от шепота любимого голоса и надеюсь, что через годик у Вас начнутся бессонные ночки (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Мария в Instagram.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) 6 Авг 2018 в 7:36 PDT

Добавим, что Алеса и Вахтанг познакомились во время съемок фильма "Гроздья винограда". Беридзе сделал предложение возлюбленной в прошлом году, в день ее рождения. Примечательно, что это не первый брак избранника артистки. До 2015 года он был женат на Ольге Арнтгольц. У экс-супругов есть общая дочь Анна.

Напомним, что Алеса Качер полюбилась российскому зрителю после участия в сериале "Кармелита". История о строптивой дочери барона и жизни в цыганском таборе пришлась им по душе. Алеса сыграла в теленовелле Лилу, сообщает Teleprogramma.pro.