Американский актер Роберт Рэдфорд объявил о завершении карьеры

Прославленный американский актер и режиссер Роберт Рэдфорд объявил об уходе на пенсию. Артист рассказал, что завершает карьеру.
"Никогда не говори никогда, но я довольно серьезно решил, что в вопросе актерства для меня на этом все", – цитирует Рэдфорда Russia Today. На счету актера – десятки ролей в таких популярных фильмах, как "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид" и "Великий Гэтсби". Последняя картина с его участием, "Старик с пистолетом", выйдет в сентябре 2018 года, передает телеканал "360".
Певица опубликовала видео
В 75-летней актрисе невозможно узнать былую красавицу
"Он изменял, скотина, всегда!" – заверила киевлянка
Названы главные любители однополой любви