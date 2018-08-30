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Смерть онкобольного Кобзона ударила по Валерии

Валерия. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Знаменитости скорбят по умершему 30 августа в возрасте 80 лет легендарному исполнителю. В сердце каждого Иосиф Кобзон оставил след, а некоторым изменил судьбу.

Продолжение: Придет ли гордая Пугачева на похороны Кобзона
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Одной из таких звезд отечественной эстрады, в жизни которых певец сыграл важную роль, является певица Валерия. Она рассказала о неординарной личности Кобзона. Певица знала его как заботливого учителя.

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Иосиф Давыдович Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон Артист

Валерия познакомилась с ним, когда ей было 17 лет. Он изменил ее судьбу, приняв к себе в класс. "Он был больше, чем артист, хотя как артист – замечательный… Мне посчастливилось с ним петь на сцене, мне посчастливилось знать его столько лет, общаться с ним… Моя жизнь пошла по этому пути благодаря тому, что он в меня поверил", – цитирует певицу РЕН ТВ.

Поделился воспоминаниями о Иосифе Давыдовиче и супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин. "Благодаря Кобзону и его поступкам мы видим не просто личность с большой буквы, а человека с силой духа невероятной, который способен был бороться не только со злом вокруг, но и с болезнью", – приводит слова Пригожина RT. Продюсер добавил, что за свою жизнь исполнитель совершил множество больших добрых дел.

Смерть Иосифа Кобзона больно ударила по многим знаменитостям, которые его знали, а также по поклонникам его творчества. Оплакивает Кобзона и актер Эммануил Виторган. Они дружили семьями. "Иосиф Давидович!!! Наш дорогой Друг!!! Только что… Невозможно писать… Неличка, держись, миленький!!! Мы с Вами! Навсегда!!!!!!!!! Ваши Ира Эммануил Этель (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал Виторган-старший памятный кадр, где запечатлен с Кобзоном и его женой.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan)

Свои соболезнования выразила близким великого певца и его коллега Эдита Пьеха. "Это был очень талантливый человек, невероятной закалки и силы воли. Он выдерживал то, что не мог выдержать другой вокалист на его месте… Жаль, что его жизнь оборвалась, он мог бы выступать не один год. Царство ему небесное. Близким, родным, детям, внукам мои соболезнования", — отметила артистка.

Присоединился к скорбящим и актер театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Гафт. "Он держался до последней капли сил, вызывал уважение, был красив, мощен... Какое счастье, что я был с ним знаком, буду вспоминать как пример жизни… Он не умер, он пример для многих артистов, для людей других профессий, царство ему небесное", — поделился Гафт.

Популярный российский артист Николай Басков назвал уход Иосифа Кобзона огромной потерей для страны. "Сижу, плачу… Мне казалось, что этот человек никогда не уйдет", – цитирует Баскова НСН. Он считает Кобзона легендарным, невероятным артистом. "Он был в каждом доме, в каждом сердце… Я всегда вспоминаю, как он из захваченного "Норд-Оста" вывел людей, он совершенно не побоялся пойти туда. Это траур для всей нашей музыкальной культуры", – сказал Басков.

Автор: Валерия Нарская30 августа 2018, 15:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнится Иосиф Кобзон

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