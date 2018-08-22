Водянова показала подросшего сына-красавчика

Супермодель порадовала поклонников снимком своего старшего наследника в Instagram. 16-летний Лукас покорил пользовательниц соцсети.

Мама пятерых детей Наталья Водянова поделилась семейным трогательным фото. Парень очаровал подписчиц знаменитости.

Многие поразились, как вырос Лукас. На фото он – в синих брюках, кроссовках и светлой футболке. Фолловеры отметили, что мальчик очень похож на свою маму. Пользовательницы соцсетей написали множество комплиментов сыну Водяновой.

"Мамина улыбка у сына!", "Какой взрослый сын!", "Как будто два подростка сидят", "Наташенька, как вы похожи", "Как дети быстро растут. Очень красивый мальчик", – прокомментировали фото подписчики. Некоторые прочат Лукасу карьеру манекенщика. Но наследник Водяновой пока с профессией не определился.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 20 Авг 2018 в 10:04 PDT

Известно, что молодой человек уже обзавелся возлюбленной по имени Мила. Недавно он познакомил девушку со своей звездной мамой.

Напомним, в первом браке с британским аристократом Джастином Портманом у Натальи Водяновой родились сыновья Лукас и Виктор, а также дочь Нева. А от французского бизнесмена Антуана Арно, с которым модель счастлива уже семь лет, у нее растут сыновья Максим и Роман.