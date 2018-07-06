"Как лягушка": раскоряченную Канделаки жестко осадили

Тина Канделаки опубликовала видео своей тренировки. Однако ролик, на котором популярная телеведущая скачет по дорожке, не всем пришелся по вкусу.

В последнее время Тина Канделаки является ярым приверженцем здорового образа жизни. Телеведущая регулярно занимается спортом, охотно делясь с многочисленными поклонниками фотографиями и видео с занятий. Так, недавно на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Канделаки опубликовала ролик, на котором запечатлена бодро скачущей по дорожке и шумно отдувающейся.

"И так 10 кругов🤣 Мой любимый персонаж из #Викингов#Лагерта Были же женщины. И детей воспитывали, и воевали наравне с мужиками и в политических интригах участвовали, и хорошо выглядели, и охотились наравне с мужчинами. Короче, себя жалеть не надо (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Тина.

Однако почему-то не всем подписчикам ролик пришелся по душе. Многие раскритиковали Канделаки, а кто-то не сдержал язвительных выражений. "Толстовата", "Как лягушка", "Страшно даже. Гляжу на Вас, Тина, все трудитесь, себя не жалеете, а худее не становитесь и на фиг надо?", "Считаю, что прыжок-присед надо делать чуть глубже", "Извините, но... В Ваших движениях нет гибкости и стабилизации. Такое ощущение, что к примеру, когда Вы прыгаете, Вы фиксирует все тело и в таком замкнутом состоянии приземляетесь", "Это что за Халк на страницы нашей Тины?", "Толстый лягушонок🤣" – высказались подписчики.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 6 Июл 2018 в 12:35 PDT

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тина Канделаки скоро покинет "Матч-ТВ". По данным телеграм-канала "Двойная сплошная", теледива в декабре 2018 года покинет телеканал, где она является генеральным продюсером. Обращает на себя тот факт, что в дни ЧМ-2018 телевизионный начальник находится в Лондоне.

Авторы канала связывают этот отъезд с тем, что Канделаки не удалось добиться продления финансирования "Матч-ТВ". "Изображать патриотизм и заботу о спорте больше незачем. Канделаки покинет канал в декабре. За три года убытки "Матч-тв" составили более пяти миллиардов", – говорилось в сообщении.