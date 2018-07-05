Захарова выступила против абортов

Женщина не должна делать аборт ни при каких условиях. Детей посылает Бог, убеждена актриса Елена Захарова.

Актриса Елена Захарова много снимается, выступает с концертами. Ближе всего ей образ матери – такую роль, в частности, артистка сыграла в военной драме "Прощаться не будем", которая уже вышла в прокат.

Сейчас Захарова занята в съемках фильма "Бабочка", которые проходят в Царицыне. Эта работа также ей близка и интересна – в картине Елена исполняет роль женщины, которая ждет ребенка.

"Врачи ей сообщили о том, что ребенок родится больным. Перед женщиной встает выбор: оставить ребенка или сделать аборт. Я убеждена в том, что ни при каких условиях женщина не может делать аборт. Детей посылает Бог, и никто не может убивать божьи творения. За это большая кара", - убеждена актриса.

Сама Елена пережила трагедию: в 2011-м ее старшая дочь в возрасте восьми месяцев умерла от вирусной инфекции. Вторая девочка родилась в прошлом году, и с ней актриса практически не расстается – даже берет с собой в гастрольные поездки.

Публикация от Елена Захарова (@lenazaharova57) 27 Июн 2018 в 12:25 PDT

В военной драме "Прощаться не будем" Захарова сыграла мать, потерявшую на войне сына. Ее героиня прикована к постели. Актриса призналась в интервью изданию "Мир новостей", что для нее очень важна эта роль - матери, пережившей большое горе. Елена подчеркнула – нет ничего дороже ребенка.

Актриса после родов очень быстро вернула былую форму. Елена Захарова утверждает: лучший способ вернуть идеальную фигуру – это работа.