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Шоу-бизнес

У Поргиной обнаружили "пластику" на лице

Людмила Поргина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Актриса Людмила Поргина, супруга Николая Караченцова, появилась в студии ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". По мнению внимательных зрителей, лицо женщины изменилось.
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Новый выпуск передачи был посвящен бывшей приме-балерине Мариинского театра Елене Дмитриевой, которая утверждает, что 23 года была любовницей актера Николая Караченцова. Появившаяся в студии супруга артиста Людмила Поргина уверена, что Дмитриева нагло врет. По уверениям артистки, Караченцов всю жизнь боготворил только ее и буквально носил на руках.

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Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

"Нас разлучить может только смерть, – с вызовом заявила Поргина. – И то она не разлучит, потому что, будучи уже в коме, там он видел всех своих умерших: родителей, бабушку, своих друзей. И поэтому повенчался, сразу выйдя из комы, когда еще не мог говорить, он написал: "Срочно венчаться, чтобы была жизнь вечная, и мы будем в ней неразлучны".

Передача собрала множество комментариев. Особо наблюдательные зрители высказали уверенность, что Поргина сделала пластическую операцию. "А вы заметили, как изменилось лицо Поргиной? За эти эфиры ей платят большие деньги – нужно на лечение и на пластику между делом", "Поргина пластику сделала что ли? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "что то изменилось в ней... омолодилась вроде", "Какая цветущая Поргина! Еще такое такое платье шикарное! Израиль на пользу пошел. Пока облучала мужа, полежала под руками пластического хирурга, молодец!" – высказались комментаторы.

Хейтеры обвинили Поргину в том, что вынесла на публику их личные отношения. Оппоненты немедленно ответили, что таким скандальным образом актриса зарабатывает. Ведь не секрет, что шоу, подобные тем, что выпускают Андрей Малахов, Дмитрий Борисов, Дмитрий Шепелев и другие, щедро платят своим героям. Отметим, что лечение Николая Караченцова, борющегося с раком, обходится семье дорого. Об этом говорила сама Людмила Поргина в недавнем интервью.

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Автор: Наталья Аряева20 июля 2018, 13:08
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Больной Караченцов вышел в свет

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