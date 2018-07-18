Онкобольной Кобзон просит вернуть Караченцова к врачам

Певец Иосиф Кобзон неодобрительно высказался о действиях супруги артиста Николая Караченцова Людмилы Поргиной. Свое мнение исполнитель выразил в эфире программы "Пусть говорят" Первого канала.

Иосиф Давыдович не понаслышке знает, как важно не терять времени, если речь идет о борьбе с онкологическим заболеванием. В 2005 году у Кобзона диагностировали рак предстательной железы. Исполнителю сделали операцию в Германии, болезнь отступила, но через четыре года вернулась.

"Это вообще-то чума XXI века – онкология. Неизвестно, сколько осталось мне жить. Я знаю про проблемы Николая Караченцова, считаю, что его все время нужно держать в больничных условиях, чтобы профессионально поддерживать и стимулировать его жизненные функции. И то, что Людмила его не оставляет, честь и хвала этой героической женщине. Но все равно она не сможет обеспечить его всем тем, чем могут обеспечить врачи. Я хочу, чтобы она услышала меня, нас всех, и продолжила его лечение в клинике", – заявил Иосиф Кобзон.

Публикация от ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЛЮДИ (@people.theatre) 26 Янв 2018 в 11:11 PST

Поргина поблагодарила Кобзона за поддержку, которую тот когда-то оказал ей. В свое оправдание она добавила, что три года прожила в больнице вместе с супругом, да и сейчас Николай находится в госпитале: "Так решили врачи сейчас. Я не совсем согласна с Кобзоном. Мы жили три года в клинике, я сломала три раскладушки, я молилась".

По словам супруги артиста, решение выписать Караченцова домой принимают всегда врачи. "Нельзя 13 лет жить в больнице, ну нельзя. Потому что они больше сделать ничего не могли", – отметила Людмила.

Друг Иосифа Давыдовича писатель Аркадий Инин добавил, что Кобзон, давая советы Караченцову больше заботиться о здоровье, часто сам нарушает режим лечения. "Мы сейчас тут слышали, как он рассказывал Людмиле, что надо, чтобы Коля был в клинике, чтобы за ним наблюдали врачи, но это он другим такие советы дает, а сам он все время в жизни в движении, он работает", – пояснил Инин.

Публикация от Информагентство RuNews24.ru (@runews24_ru) 20 Июн 2018 в 2:32 PDT

Как писали Dni.Ru, в 2017 году у Николая Караченцова обнаружили рак легкого. Российские медики смогли стабилизировать состояние актера, однако, чтобы полностью справиться с болезнью, он отправился в Израиль. Лечение Караченцова в элитной клинике оплатили его влиятельные друзья. Они собрали три миллиона рублей. Управляющий директор израильской больницы помог артисту и его жене снять трехкомнатную квартиру в трех минутах ходьбы от медучреждения.