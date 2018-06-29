Исхудавший донельзя Кобзон едва держался на ногах у гроба Дементьева

"Доброта", "Где-то около Бреста" и множество других песен на стихи Андрея Дементьева есть в репертуаре Иосифа Кобзона. Певец одним из первых пришел проститься с поэтом в зал имени Чайковского.

Иосиф Давыдович младше Андрея Дементьева на десять лет. Но это не мешало им почти всю жизнь не только сотрудничать, но и дружить домами. Недавно, например, Кобзон пел на главной площади Твери – Дементьев сделал землякам такой роскошный подарок. На похоронах артист сидел рядом со вдовой покойного Аллой Пугач, говорил ей слова поддержки.

А потом охранник помог певцу – он уже с трудом ходит сам – дойти до гроба и сказать другу последние слова. "Как мы ждали 16 июля, чтобы поклониться тебе в твой юбилей, – начал Кобзон. – Кто-то скажет, что 90 лет – солидный возраст. Но у настоящего поэта нет возраста. Нет возраста у Есенина, у Некрасова. Есть только их стихи. Как горько, что мы не встретимся больше дома у нас, у Коганов, у Церетели. И как радостно, что ты оставил после себя такое наследство, такое богатство. Ты оставил после себя памятник при жизни – Дом поэзии в Твери".

Иосиф Кобзон заметно сдал. Он сильно исхудал и едва держался на ногах у гроба Дементьева. Сказывается и возраст, и неизлечимая болезнь. В недавнем интервью Dni.Ru певец признался: он давно борется с раком. "Мне удалили мочевой пузырь, – сообщил Кобзон. – Оставалось две недели жизни. В Москве собрался большой консилиум, где врачи решили, что мне надо срочно оперироваться. А оперироваться у нас было тогда негде – не делали еще в ту пору искусственных мочевых пузырей с выходом наружу дренажной трубки. Только хирург Питер Альтхаус проводил такие операции. Он формировал новый мочевой пузырь из тонкой кишки пациента. Я взял двух хирургов и вместе с ними полетел в частную немецкую клинику к Альтхаусу. После этого еще раз выезжал за границу на лечение – в Италию. Высокотехнологичная процедура называется "кибернож" – это удаление опухоли, метастазов неоперабельным путем. Особый летающий аппарат точечным попаданием в опухоль разрушает ее, и она выходит естественным путем".