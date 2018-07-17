"Это грязно!": Малинин вспылил из-за скандала с Зарубиной

На пресс-конференцию в рамках международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Александр Малинин пришел в благостном настроении. Ему хотелось, чтобы его спрашивали про грядущие личный и творческий юбилеи, про успехи талантливых детей и новые песни. А прессе подавай скандал!



Певец, как говорят, заранее предупредил модератора пресс-конференции, что готов обсуждать любую тему, кроме драматичных отношений с бывшей женой Ольгой Зарубиной и ее дочерью Кирой, подробности которых благодаря ток-шоу знает вся страна. Но писак же медом не корми – дай докопаться до правды.

Вот и один из самых известных журналистов Москвы в прямом эфире задал певцу прямой вопрос: "Вы подали в суд на бывшую супругу и мать своего ребенка на один миллион рублей. Что вас сподвигло на разборки с ней?"

"Если честно, то я бы не хотел эту тему вообще никак комментировать. поскольку это не имеет отношения ни к искусству, ни к творчеству, это просто грязно", – отрезал Малинин. "Но вы же влезли в эту грязь! – не унимался досужий журналист. – А если суд встанет на вашу сторону, то куда денете выигранные деньги – дочке Кире поможете, песню запишите или новый альбом?" "Может быть!" – окончательно вышел из себя певец. И дал понять, что разговор закончен.

Напомним, что брак между творческими людьми продлился всего два года, но Зарубина так и не смогла простить многочисленных обид. Она неоднократно высказывала претензии к бывшему мужу в телевизионных эфирах. А потом Зарубина шокировал новостью о том, что Малинин собирается с ней судиться за клевету. "Мне сказали, что он предъявил ко мне иск о защите чести и достоинства. Но я нигде его не оскорбляла: всегда говорила правду. И готова отстаивать ее в суде, – сообщила она журналистам и подыскала себе профессионального адвоката.