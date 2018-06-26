56-летняя супруга Малинина похорошела после скандала с Зарубиной

Супруга известного исполнителя романсов Александра Малинина Эмма представила общественности свою маму Клавдию Романову. Обе женщины выглядели на все сто.

Малинина опубликовала в своем Instagram снимок, на котором запечатлена сидящей рядом с родительницей. Поклонники восхитились красотой родственниц.

В комментариях пользователи Сети отмечали, что 56-летняя Эмма стала выглядеть намного моложе сверстниц. "Такие вы обе красивые. Дай Бог, Эмма, здоровья и долгих счастливых лет жизни Вашей мамочке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красавицы ! Похожи !😃😍 Счастья Вашей семье ! 💐💖", "Эммочка мама просто красотка здоровья ей и долгих лет жизни 🌹🌹🌹", – писали фолловеры.

Публикация от Dr.med.Emma Malinina (@doktoremmamalinina) 25 Июн 2018 в 11:44 PDT

Добавим, что семья для жены певца – на первом месте. Александр Малинин и Эмма вместе уже более 28 лет. Женщина всегда и во всем поддерживает супруга, возможно, именно поэтому их брак считается одним из самых прочных на отечественной эстраде. Семейные драмы, грязные сплетни, скандалы, связанные с бывшими женами исполнителя романсов, не смогли разрушить их тесную связь.

Публикация от Dr.med.Emma Malinina (@doktoremmamalinina) 20 Июн 2018 в 1:14 PDT

У Малининой трое детей. В первом браке с певцом Александром Исаевым у нее родился сын Антон, а будучи женой Александра Малинина, Эмма произвела на свет очаровательных двойняшек: Фрола и Устинью. Также она тесно общается с наследником певца от первого брака выпускником "Фабрики звезд" Никитой Малининым. Юноша, как и его отец, выбрал творческую профессию, сообщает Teleprogramma.pro.

Напомним, исполнительница хита "На теплоходе музыка играет" Ольга Зарубина предстала перед судом. Ее бывший муж – известный исполнитель романсов Александр Малинин обвинил звезду в клевете. "Ничего плохого и обидного в адрес Малинина не говорила. Поэтому для меня это было немножко странно – получить такую повестку в суд. И еще было удивительнее, что он хочет от меня получить миллион рублей. И вот тут я подумала: "Может быть, кушать нечего народному артисту?" – язвительно заявила исполнительница журналистам телеканала НТВ.