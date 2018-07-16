Мишель Обама в крошечных шортах оторвалась на концерте Бейонсе
Супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель была замечена на совместном выступлении Бейонсе и рэпера Jay-Z. Бывшая первая леди, не стесняясь, подпевала звездам, танцевала и периодически поднимала руки вверх. Мишель была облачена в длинную белую тунику, крошечные шорты и босоножки на высокой платформе.
Миссис Обама пришла на концерт вместе с 17– летней дочерью Сашей. Однако через некоторое время она оставила наследницу сторожить места и спустилась к сцене. Там она вместе с матерью певицы Бейонсе – Тиной Ноулз отрывалась до конца мероприятия.
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