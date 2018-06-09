Названа причина срочной госпитализации Леонтьева

Концерт Валерия Леонтьева в Туле обернулся экстренной госпитализацией – певцу вызвали скорую помощь. После этого он решил пройти обследование в одной из больниц Москвы. Выяснилось, что резкое ухудшение самочувствия артиста произошло из-за скачка давления. "Все мы — люди, и я — не исключение, случается и так..." – цитирует РЕН ТВ исполнителя. Двухдневное обследование подтвердило этот вывод – у Валерия Леонтьева было диагностировано повышенное давление. Одной из самых вероятных причин этого называется стресс. Сам артист подчеркнул, что отмена концерта по состоянию здоровья – разовый случай.