Поргина в слезах изобличила любовницу Караченцова

Несколько месяцев назад балерина Елена Дмитриева на всю страну объявила: она 25 лет была любовницей народного артиста Николая Караченцова. Законная жена актера Людмила Поргина пришла в студию программы "На самом деле" Первого канала, чтобы на детекторе лжи рассказать всю правду о ее отношениях с мужем.

По словам Поргиной, ее супруг видел скандальное признание балерины в прессе, и эта новость стала для него ударом. "Мне переслали на телефон интервью. Я читаю. Показываю Коле фотографии этой девушки: "Коль, кто это?" Он говорит: "Я ее не знаю" (…) А потом передача. Мы хохотали сначала, особенно когда простыню вынесли, еще такого цвета позорного, который он терпеть не может. (…) А потом он затих, а потом он пошел гулять, а потом ему стало плохо. (…) Это некрасиво, это мерзостно это печатать, когда мы каждый день боремся за жизнь. (…) Я его так люблю, что я ему верю, он не может предать", – со слезами на глазах поведала Людмила.

Елена Дмитриева на передачу не пришла, поэтому ведущий Дмитрий Шепелев предложил прослушать ее интервью популярному изданию, в котором та подробно описывает встречи с артистом. Ознакомившись с публикацией, Людмила отметила: "Это наша с Колей история знакомства, она прочла об этом в книге и выдает за свою".

Также супруга артиста прокомментировала снимок, на котором балерина изображена в обнимку с Караченцовым. "У меня таких фотографий – его с девушками – масса. И эта Лена Дмитриева тоже решила подзаработать. Он красивый мужчина! Однажды в его номере в Санкт-Петербурге оказалась поклонница, голая. Он зашел, а она ему: "Ну как я вам?" – вспоминает актриса о славной жизни мужа.

Актер Николай Сахаров, знакомый с Караченцовым, рассказал присутствующим, что роман артиста с балериной мог случиться, но эта интрижка не была любовью и не могла продлиться долго. Поргина такую возможность отрицала. Она еще раз отметила, что верит мужу, но полиграф показал, что на самом деле она допускает возможность измены, но не хочет признавать этого.

Шепелев предложил присутствующим посмотреть эксклюзивное интервью Николая Караченцова, чтобы услышать правду из уст самого артиста. С помощью шоумена Николай Петрович рассказал, что, несмотря на тяжелое заболевание и ограниченные физические возможности, он предпочитает вести публичный образ жизни, потому что очень скучает по сцене, по ролям и коллегам. Также он отметил, что старается не замечать грязных инсинуаций на свой счет, однако признание танцовщицы Дмитриевой сильно его задело. Он считает ее поступок глупостью. Караченцов добавил, что не знаком с этой женщиной и покрутил пальцем у виска, намекая, что Елена сумасшедшая.