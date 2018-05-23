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Шоу-бизнес

Больного раком Караченцова сразила новая напасть

Николай Караченцов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Едва прибыв из Израиля в Россию, Николай Караченцов попал в больницу. Говорят, легендарного артиста подкосил вирус.
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Николая Караченцова доставили в одну из столичных клиник, передает Telegram-канал Mash. Популярный актер подхватил вирус после химиотерапии. Отметим, что Караченцов перенес и курс лучевой терапии. Артист вместе с супругой, актрисой Людмилой Поргиной, провел в Израиле полтора месяца.

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"Результат очень хороший – опухоль заметно уменьшилась. Коля держится хорошо, твердит, что непременно будет жить. В ближайшее время собираемся к врачу – ему надо посмотреть на Колю после Израиля. Вообще, онкологи говорят нам, что эффект от лечения будет заметен через полтора месяца", – рассказала в недавнем интервью довольная Поргина.

Говорят, лечение Караченцова в элитной клинике оплатили влиятельные друзья – они собрали три миллиона рублей. Актер с женой снимали трехкомнатную квартиру в нескольких минутах ходьбы от больницы.

Медицинские услуги обошлись Караченцову недешево. "Лечение стоит десятки тысяч долларов, хотя мы со своей стороны делали все, чтобы облегчить финансовую часть. Даже предложили Людмиле Андреевне возить их в недорогой супермаркет, чтобы там подешевле покупать продукты. Она пока отказалась, но знает, что такой вариант тоже есть", – откровенничал с журналистами гендиректор компании, организующей лечение, Марк Каценельсон.

Напомним, что серьезное заболевание у Николая Караченцова выявили осенью 2017 года. "Когда узнала диагноз "рак легких", почва ушла из-под ног, – отметила Поргина в недавнем интервью. – Но решила, что будем бороться".

Автор: Наталья Аряева23 мая 2018, 10:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Больной Караченцов вышел в свет

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