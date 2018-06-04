"Грудь сморщилась": опозоренную Собчак отправили в больницу

Телеведущая Ксения Собчак любит ходить без бюстгальтера. Это пристрастие звезды очень раздражает ее поклонников.

В своем Instagram Собчак опубликовала снимок, на котором запечатлена в простеньком бирюзовом сарафане. В руках у Ксении – плетеная авоська. "Позавтракали с #hello!, пообедали с Роднянскими ,поужинали фильмом "Война Анны". Прекрасный день в Сочи! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала под фото она.

Поклонники похвалили телеведущую за активность и деловитость, но отметили, что наряд все же стоило выбрать другой. Мол, тонкие лямочки и хлопковая ткань очень упрощают образ, а неудачно скроенный лиф вообще не по размеру – это визуально создает эффект "висячей" груди. Почитатели призвали Ксению не игнорировать магазины нижнего белья и купить себе пару лифчиков.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 3 Июн 2018 в 1:31 PDT

"Лифак одень", "Только платье ... неочень)", "Неужели вы не видите , что платье вам не идет ?", "Простецкое платье. И лапша эта снизу фууу Ксюше стало нравиться оголять грудь)", "Простушка.....", "Где твоя грудь, мать?", "Ужасные мешочки для сисек 😂🤦🏼‍♀️", "А вместо сисек-две фиги", "платье подчеркивает обвислость груди... в зеркало не смотрелись ксения?", "Я как бы адекватно отношусь к Собчак, но зачем же бабушкину скатерть одевать.....", "Грудь– ушки спаниеля!", "Груди надо сделать хотя бы 2 размера", "а грудь? Не умеют носить грудь))", "Да,с платьицем не получилось...", "Доска,два соска 🏇", "Сиськи висячие", "Груди сморщились, Ксения. Или это платье такое? Срочно либо ко врачу, либо тряпку на помойку", – писали в комментариях подписчики.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 17 Май 2018 в 1:05 PDT

Добавим, что совсем недавно, когда Ксения опубликовала фото в футболке и без бюстгальтера, те же фанаты, наоборот, похвалили телеведущую за подтянутость и натуральность форм. "Ксения, вы прекрасны! Настоящая, не силиконовая, с хорошим образованием, умница красавица!!!!", "Ксения молодец. Любит себя какая есть. В отличии от своих подружек, не вставляет в себя силикон и прочую хрень. Хороший пример для женщин, которые уверены, что сделают себе грудь и все засияет . Мозг то не вставить и не накочать", – отмечали восторженные поклонники.