В могилу Дементьева положили полмиллиона рублей

Андрей Дементьев написал более сотни текстов эстрадных композиций, которые исполнялись повсюду. Несмотря на то что он некоторое время жил в Израиле, был настоящим патриотом и певцом России. Поэтому во время прощания у изголовья гроба стоял государственный флаг, а гвардейцы сменяли друг друга в почетном карауле.

Андрея Дементьева похоронили на Новокунцевском кладбище Москвы. "Мы выбрали его на семейном совете, потому что там похоронен сын. Одна я решения принять не смогла, хотя Дементьев оставил это исключительно на меня. Но я подумала, что не имею права на единоличное решение, и собрала родственников, – рассказала вдова покойного в интервью "МК". - А на Новодевичьем сложно сейчас хоронить из-за чемпионата мира. Да я и не расстраиваюсь, потому что это помпезное кладбище, а он был простым и скромным".

Последним "домом" Дементьева стал белый итальянский элитный гроб "Сенатор", который на разных сайтах ритуальных услуг стоит от 160 до 460 тысяч рублей, в зависимости от комплектации. Он сделан из покрытого эмалью массива канадского клена, розовой ольхи, ясеня и тополя с бронзовой фурнитурой, а внутри отделан велюром, крепом с гладью и мягким бархатом. В рекламном описании гроба говорится: "Строгость форм и лаконичность дизайна в сочетании с оттенками модели придают дополнительную эстетику, способную удовлетворить многих искушенных заказчиков. Ваш выбор будет достойным и безукоризненным. Это высококачественное изделие станет верным решением для тех, кто ищет достойные европейские гробы. Элитный гроб "Сенатор" – дорого, солидно и торжественно".

И тут бы процитировать гробовых дел мастера Безенчука из романа "12 стульев": "Гроб – он одного лесу сколько требует. У "Нимфы" и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая. А у меня меня гроб как огурчик, отборный, на любителя. Прямо скажу – лучше моего товару нет. И не ищите даже".

Новокунцевское кладбище, где похоронен поэт, в свое время задумывалось как своеобразный филиал Новодевичьего. Здесь похоронены видные музыканты, актеры, писатели, ученые советской и российской эпохи – писатель Венедикт Ерофеев, певец Евгений Белоусов, актеры Евгений Моргунов и Нонна Мордюкова, режиссер Леонид Гайдай, хоккеист Валерий Харламов, убийца Троцкого Рауль Меркадер.

Напомним, что Андрей Дементьев скончался 26 июня на 90-м году жизни после продолжительной болезни. Отпевание в Скорбященской церкви на Большой Ордынке совершил митрополит Волоколамский Иларион.

