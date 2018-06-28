Сын Джонни Деппа серьезно болен

Стало известно, что у наследника Джонни Деппа и Ванессы Паради большие проблемы со здоровьем. Звезды бросили работу, чтобы быть рядом с сыном.

Паради должна была представить в Париже свой новый фильм "Нож в сердце". Но перед выходом на красную дорожку ей позвонили и сообщили новость о том, что ее 16-летний сын Джек Кристофер сильно болен.

По словам продюсера картины, звезда лишь сказала, что "получила очень плохие новости", бросила съемочную группу и уехала. Примерно так же отреагировал Джонни Депп.

Артист был со своей группой на гастролях в Германии. Он должен был выходить на сцену, но узнал о случившемся и уехал. Репортеры заметили его выпрыгивающим из автобуса в Мюнхене, передает Daily Mail.

Самого Джека последний раз видели за два дня до болезни в парижском аэропорту. Парень прилетел на премьеру фильма к матери. Очевидцы отмечают, что тогда сын Джонни и Ванессы выглядел нормально.

Публикация от Johnny Depp (@johnnydepp_daily) 26 Май 2018 в 6:55 PDT

Ранее стало известно о том, что голливудский актер остался без гроша в кармане. Он во всем обвиняет компанию TMG, управляющую его активами. Депп за 34-летнюю карьеру заработал 650 миллионов долларов, но сейчас его банковские счета пусты. По словам артиста, поверенные растратили его состояние на собственные нужды.