Детоненавистница Рынска задавила ребенка "мощной грудью"

Журналистка Божена Рынска пожаловалась на представителей аэропорта Шереметьево. Те заставляли светскую львицу уступить очередь пассажирам с ребенком.

На своей странице Facebook Рынска написала гневный пост о несправедливости по отношению к ней. В публикации журналистка несколько раз отметила, что летает бизнес-классом.

"На проходе на посадку в приоритете очереди я была одна. Представитель Шереметьево стал пытаться оттереть меня, пассажира бизнеса, и провести вперед меня пассажиров того же бизнеса, но с ребенком вполне адекватного возраста – лет 5–6, который был вполне здоров и адекватен", – поведала Божена.

"Никогда не слышала, чтобы пассажиры с детьми были приоритетнее всех остальных пассажиров бизнес-класса. Тем более один человек – я – вполне пережидаем, не рассыплются и подождут секунду. Что я и сказала, закрыв проход мощной грудью", – задавила всех несогласных светская львица.

Публикация от Spletnik (@spletnik_ru) 14 Июн 2018 в 5:56 PDT

Также Рынска отметила,что эта не единственная неприятность, которая случилась с ней и ее спутником в аэропорту. Музыканта Стаса Намина не пустили в кабину с его небольшим чемоданчиком. Божена удивилась, почему ее пропустили с небольшим чемоданом, а ее друга – нет. "По-моему, о несоответствии кэбин-сайза новым стандартам необходимо сообщать на регистрации", – отметила она.

Журналистка детей, мягко говоря, недолюбливает. В марте этого года она высказалась о жутком пожаре в Кемерово. Рынска уверяла тогда, что именно малыши устроили поджог. А в феврале светскую львицу вывел из себя ролик в соцсети с плачущим в самолете ребенком, она написала в комментариях: "Я бы эту мелкую тварь удавила бы. Или бы, сорвавшись, в плед самолетный закатала. Раз мама ничего не делает. С буйнопомешанными не летают. Их в клетках держат. И если у этого бастарда поведенческие проблемы, то я не понимаю, при чем тут остальные пассажиры. Что бы ни было у мальчика, такой буйнопомешанный летать не должен. Или самолет свой заказываем, или дома сидим".