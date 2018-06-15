"Кушать нечего?": Зарубина едко высказалась о Малинине

Исполнительница хита "На теплоходе музыка играет" Ольга Зарубина предстала перед судом. Ее бывший муж – известный исполнитель романсов Александр Малинин обвинил звезду в клевете.

Ольга получила повестку после нелестной фразы в адрес артиста, которую имела неосторожность произнести в телевизионном эфире. В одном из ток-шоу Зарубина на всю страну заявила, мол, Малинин плохой отец – не платит алименты и не интересуется жизнью дочери.

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Эти слова очень оскорбили артиста. Обвинения певицы он назвал ложью и решил обратиться за защитой к Фемиде. Александр требует от экс-супруги компенсацию морального ущерба в размере миллиона рублей. Отметим, что на процесс певец не пришел, его интересы представлял адвокат.

Зарубина пояснила в суде, что не понимает претензий Малинина. Ведь он действительно не имеет права считаться хорошим родителем для их совместной дочери. Мол, он долгое время не признавал отцовства. Ольге даже пришлось пойти на унизительную процедуру ДНК-тестирования.

"Ничего плохого и обидного в адрес Малинина не говорила. Поэтому для меня это было немножко странно – получить такую повестку в суд. И еще было удивительнее, что он хочет от меня получить миллион рублей. И вот тут я подумала: "Может быть, кушать нечего народному артисту?" – язвительно заявила исполнительница журналистам телеканала НТВ.

Добавим, что судебное заседание по иску певца должно было состояться еще весной. Однако Ольга не смогла получить повестку – она вышла замуж и сменила фамилию.