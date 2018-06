По скользкой дорожке: Меган Маркл опозорила королевскую семью

После свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл стала одной из самых обсуждаемых персон. Пользователи Сети пристально следят за передвижениями новоиспеченной герцогини и активно обсуждают ее наряды.

Недавно Меган вместе с возлюбленным посетила свадьбу племянницы принцессы Дианы. Мероприятие, которое проходило в графстве Линкольншир, не обошлось без казусов.

Во время спуска с возвышенности Меган споткнулась на траве и чуть было не упала. К счастью, супруг сумел вовремя подхватить ее. Вездесущие папарацци успели заснять момент на камеру, после чего видео разлетелось по социальным сетям, передает Daily Mail.

#DukeandDuchessofSussex arriving at Celia McCorquodale & George Woodhouse's wedding in Stoke Rockford, Lincolnshire on June, 16th ️ : DailyMail pic.twitter.com/knKlXbcuOB

Стоит отметить, что для выхода в свет Меган выбрала платье светлых тонов и оригинальную шляпку. Впрочем, многие деятели моды разочаровались в наряде герцогини, посчитав его слишком скучным для свадьбы. Эксперты назвали это первым провалом Меган, которая ранее "демонстрировала безупречный вкус".

The Duke & Duchess of Sussex attend Celia McCorquodale & George Woodhouse's wedding in Stoke Rockford, Lincolnshire on June, 16th #MeghanMarkle #DuchessofSussex #DukeofSussex https://t.co/X8Yb496WU1 pic.twitter.com/o8O0rkgxjc