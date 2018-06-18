По скользкой дорожке: Меган Маркл опозорила королевскую семью
После свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл стала одной из самых обсуждаемых персон. Пользователи Сети пристально следят за передвижениями новоиспеченной герцогини и активно обсуждают ее наряды.
Недавно Меган вместе с возлюбленным посетила свадьбу племянницы принцессы Дианы. Мероприятие, которое проходило в графстве Линкольншир, не обошлось без казусов.
Во время спуска с возвышенности Меган споткнулась на траве и чуть было не упала. К счастью, супруг сумел вовремя подхватить ее. Вездесущие папарацци успели заснять момент на камеру, после чего видео разлетелось по социальным сетям, передает Daily Mail.
#DukeandDuchessofSussex arriving at Celia McCorquodale & George Woodhouse's wedding in Stoke Rockford, Lincolnshire on June, 16th— Meghan Markle Net �� (@MarkleNetwork) 17 июня 2018 г.
��️ : DailyMail pic.twitter.com/knKlXbcuOB
Стоит отметить, что для выхода в свет Меган выбрала платье светлых тонов и оригинальную шляпку. Впрочем, многие деятели моды разочаровались в наряде герцогини, посчитав его слишком скучным для свадьбы. Эксперты назвали это первым провалом Меган, которая ранее "демонстрировала безупречный вкус".
�� The Duke & Duchess of Sussex attend Celia McCorquodale & George Woodhouse's wedding in Stoke Rockford, Lincolnshire on June, 16th #MeghanMarkle #DuchessofSussex #DukeofSussex https://t.co/X8Yb496WU1 pic.twitter.com/o8O0rkgxjc— Meghan Markle Net �� (@MarkleNetwork) 17 июня 2018 г.
Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.
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