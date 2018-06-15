Суровая Елизавета II наводит ужас на простолюдинку Маркл

В первую официальную поездку Меган Маркл в качестве герцогини Сассекской отправилась в компании королевы. Поклонники и эксперты внимательно следили за поведением новоиспеченных родственниц.

В графстве Чешир монарших особ встречали подданные и журналисты. Торжественное мероприятие вызвало бурный интерес у поклонников по всему миру. Фанатов интересует, нашла ли герцогиня общий язык с бабушкой мужа.

Специалист по языку тела Джуди Джеймс просмотрела снимки и видеозаписи с мероприятия и отметила, что Меган постоянно поправляла волосы, что может свидетельствовать о сильном нервном напряжении супруги принца Гарри. По мнению эксперта, Елизавета II все еще наводит ужас на Меган.

"Королева выглядит очень уверенной, как и любая женщина, которая выполняет эту работу всю свою жизнь. Чего не скажешь о Маркл – девушка кажется немного рассеянной. Взять хотя бы ее позу: голова опущена, волосы прячут лицо, заломленные руки – все говорит о том, что бывшая актриса очень стесняется Елизаветы II", – заявила Джуди.

Психолог отметила, что королева была настроена доброжелательно к родственнице. Обычно суровая Елизавета постоянно одаривала ее одобряющей и подбадривающей улыбкой.

Специалист также отметила, что Маркл хорошо подготовилась и выучила придворный этикет. "Она всегда держалась позади королевы и вела себя подчеркнуто сдержанно, – комментирует Джеймс. – Несколько раз Меган забылась и положила ногу на ногу, но в целом она справилась отлично".

"Было здорово наблюдать за тем, как королева смеялась над шутками Меган. В этот момент ее ладони были скрещены – это говорит о том, что ей комфортно в компании жены внука. В свою очередь Меган слегка наклонилась к Елизавете и скрестила лодыжки – ее поведение символизирует открытость", – сообщила Джеймс американскому изданию Cosmopolitan.