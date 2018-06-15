Выла и вопила: дочь Визбора избили за уклонение от супружеского долга

Единственная дочь барда Юрия Визбора Татьяна сегодня пытается развестись с мужем Сергеем – поделить квартиры, дачные участки и банковские вклады. Ведь подлец долгое время ее избивает и мучает.

Сегодня муж Татьяны Визбор живет в соседнем подъезде, но в квартиру пока еще жены наведывается регулярно и чинит там шумные разборки. "Танина дверь разбита в хлам, у некоторых алкоголиков и то лучше, – уверяет соседка по дому на улице Академика Королева. – Оттуда часто раздаются крики. Татьяна и во сне-то, наверное, вздрагивает от каждого шороха. Сергей может даже ночью вломиться и накинуться на ее. Иногда такие сдавленные крики доносятся, будто он ее душит".

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"А однажды Татьяна вопила и вовсе нестерпимо, – продолжает соседка. – Бабушки потом перешептывались, что, мол, Сережа пытался силой от нее добиться исполнения супружеского долга. Совсем уже ***. Он, как мне кажется, помешан на этой теме, хотя мужчина уже немолодой – 57 лет. Мы видели, как к нему девушки развратного вида приезжали".

По словам соседки, дочери Визбора приходится выть от безысходности. "Она же по работе встречается с известными людьми, а ее лицо часто разукрашено. Не будешь же каждому объяснять, что с супругом развод вот так чудовищно проходит. Нацепит темные очки, соберет волю в кулак и бежит на работу, – рассказала соседка. – Но спасать ее надо обязательно. А то не ровен час Сергей ее или серьезно покалечит, или вообще на тот свет отправит".

Ее поддерживает певица Катя Семенова, которая знает пару уже много лет. "Бывший муж Тани Визбор руку на нее поднимает и остается безнаказанным. Я видела синяки у Тани, это кошмар! Сергей непорядочный и больной человек. Таких, как Танин бывший, усыплять надо", – цитирует Семенову EG.ru.