Звезда шоу Первого канала похудела на 60 кг

Участница шоу "Три аккорда" Мариам Мерабова призналась, как похудела на 60 килограммов. Певица призвала народ не верить рекламе.



"Сейчас интернет пестрит рекламой препаратов с моим лицом, таблеток, уколов, на которых я якобы похудела. Все это неправда. Люди просто хотят на мне заработать", – отметила артистка.

Мериам призналась, что ее вес изменился после хирургического вмешательства. "Не хочу никого вводить в заблуждение и скажу честно: больше года назад сделала операцию. По медицинским показаниям мне удалили желчный пузырь и одновременно провели продольную резекцию желудка", – честно сказала Мерабова.

Певица решилась на операцию, потому что у нее начались проблемы с гормонами. "А дальше пошла работа над собой – диета, спорт. Мало сделать операцию, нужно удержать результат. Сейчас занимаюсь на эллиптическом тренажере, делаю гимнастику и правильно питаюсь", – цитирует "Антена" артистку.

Публикация от Мариам Мерабова (@mariammerabova) 8 Июн 2018 в 2:29 PDT

По словам Мериам, сейчас она счастлива. "Летаю и чувствую себя лучше, чем 20 лет назад. Потеряла более 60 килограммов, на данный момент у меня много сил. Конечно, со стороны окружающих ко мне стало больше внимания, все замечают изменения", – поделилась Мерабова.