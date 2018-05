Вызывающее поведение Бекхэма на свадьбе принца Гарри взбесило ведущего

Британский телеведущий Пирс Морган назвал спортсмена хамом. Журналиста взбесило то, что Бекхэм жевал жвачку во время церемонии венчания внука Елизаветы II в часовне Святого Георгия.

"Он входит в церковь, садится рядом с Николасом Сомсом – столпом истеблишмента, человеком, связанным с Уинстоном Черчиллем, и что он делает? Он жует жвачку!" – заявил ведущий во время эфира.

Морган уверен, что после такого вульгарного поведения футболисту не светит рыцарский титул. "Жевательная резинка в церкви... В старые времена заточили бы в башню за такого рода вещи. Это неуважение", – отметил телеведущий.



Недоволен Дэвидом и британский народ. Общественность возмутило то, что во время проповеди приглашенного молодоженами епископа Майкла Карри футболист смеялся и отвлекал гостей.

Не остался без внимания и поцелуй музыканта Элтона Джона и Дэвида Бекхэма. Мужчины поздоровались и соприкоснулись губами. Комичности ситуации придало то, что, отойдя от футболиста, певец принялся активно облизывать губы. Приветствие знаменитостей пользователи Сети назвали самым горячим поцелуем на свадьбе.

Anyone get on David Beckham kissing Elton John on the mouth.... then Elton John started licking his lips #RoyalWedding pic.twitter.com/cb5usnV6rP