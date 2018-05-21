Племянница принцессы Дианы обставила Миддлтон на королевской свадьбе

В Сети назвали самую привлекательную особу на свадебной церемонии Меган Маркл и принца Гарри. Ею стала родственница принцессы Дианы.

Среди приглашенных были теннисистка Серена Уильямс, телеведущая Опра Уинфри, Дэвид и Виктория Бекхэм, актер Джордж Клуни с женой, певец Элтон Джон и другие звезды. Знаменитости облачились в роскошные наряды от именитых дизайнеров.

Двоюродная сестра принца Гарри 27-летняя Китти Спенсер появилась в очень красивом платье зеленого цвета от Dolce & Gabbana с цветочным принтом на подоле. К наряду она подобрала замысловатую шляпку с перьями и вуалью, а также оранжевые бархатные лодочки на высоком каблуке и клатч сходного с ними цвета.

Шею блондинки украшало сдержанное бриллиантовое колье, а в ушах переливались серьги-гвоздики. Девушка была невероятно хороша и выделялась в пестрой толпе гостей. Пользователи Сети тут же нарекли ее самой привлекательной дамой на королевской свадьбе после, конечно же, невесты Меган Маркл. Она обошла даже младшую сестру Кейт Миддлтон Пиппу.

Публикация от Kitty Spencer (@kitty.spencer) 20 Май 2018 в 5:52 PDT

Отметим, сразу после бракосочетания Гарри и Меган на сайте королевской семьи была опубликована биография новоиспеченной герцогини Сассекской. Интернет-пользователи заметили, что жизнеописание Маркл сильно изменено.

В нем нет информации о том, что Меган уже была замужем и что она старше Гарри на три года. Также авторы биографии забыли упомянуть о кинокарьере Маркл и скандале вокруг ее сомнительных фото из соцсетей. Однако рассказывается о том, что она с малых лет занималась благотворительностью, работая в столовой для неимущих.

Напомним, свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. После церемонии молодожены в карете отправились приветствовать жителей Виндзора.