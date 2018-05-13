"Глупое существо!": постаревшая Собчак попала впросак

Светская львица Ксения Собчак сделала неожиданное высказывание о Боге. В Сети ее раскритиковали.

Телеведущая отдыхает в Испании и делится яркими снимками из отпуска. Однако она старается не выключаться из рабочего процесса.

"Работаю даже с семьей на отдыхе. Последние штрихи, титры ,пригласительные, согласование афиш. Спасибо тебе, Господь ,за мобильную связь и интернет даже в испанских средневековых городках!" – подписала снимок она. Пользователей социальной сети были удивлены неожиданной фразой о Боге.

"Ксюха это глупо, господь не создал мобильную связь.. Читай википедию", – отвечает Собчак один из комментаторов. "Господь" причастен к интернет связи?? как интересно.... А я то, глупая, всю жизнь думала, что это люди двигают технологии в массы", – недоумевает другой. "Господь и интернет это прекрасно!" – смеется третий. "Глупое существо!" – опускается до оскорблений участник беседы.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 12 Май 2018 в 3:43 PDT

Обратили внимание подписчики и на внешний вид светской львицы. Некоторые уверены, что она сильно постарела. "Сидит старуха на обочине дороги!" – пишет злопыхатель. "На фото похожа на бабушку, да в принципе везде так выглядит", – поддерживает его второй.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 13 Май 2018 в 3:01 PDT

Напомним, Собчак часто делает провокационные публикации в социальной сети Instagram. Например, как писали Dni.Ru, в День Победы она поздравила ветеранов горой трупов.