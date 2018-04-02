Возлюбленная ласкала 87-летнего Анофриева перед смертью

Наталья – одна из двух внучек музыканта Олег Анофриева – рассказала о его последних минутах. По ее словам, у деда не было онкологии.



"Он тяжело болел, – вздыхает наследница. – Сердце шалило, а не онкология, как писали. Периодически в клинике лежал. А умер дома среди своих. Бабушка в этот момент гладила его по голове. Он понимал, что уходит, и попрощался с нами. Понимал, что угасает, тело уже не слушалось, хотя душа-то оставалась молодой".

Незадолго до смерти Анофриев еще выступал. "Несколько месяцев назад Александр Олешко вывез его на последнее мероприятие, – цитирует внучку артиста Eg.Ru. – Дед тогда прощался со своей публикой. Он был очень доволен поездкой, но она у него последние силы отняла. А в феврале он последнее стихотворение написал... Он хотел, чтобы его похоронили на пригорочке, рядом с церковью на Аксиньинском кладбище. Так мы и сделали". На этом погосте в Одинцовском районе Подмосковья похоронены дирижер Альгис Жюрайтис, разработчик боевых машин Николай Астров, переводчик Леонида Брежнева Виктор Суходрев, географ Андрей Капица.

Напомним, что Олег Анофриев исполнил и записал свыше 200 песен. Голос легендарного артиста можно услышать в фильмах "Земля Санникова" и "Принцесса цирка", мультфильмах "Бременские музыканты" и "Как Львенок и Черепаха пели песню". Он сыграл в советских фильмах "Будьте моим мужем", "Там, на неведомых дорожках...", "Человек с бульвара Капуцинов" и других. Кроме того, Олег Анофриев попробовал себя в качестве кинорежиссера, поставив в 1992 году фильм "Быть влюбленным" с Галиной Польских, Светланой Немоляевой и Александром Лазаревым в главных ролях

