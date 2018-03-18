Фрейндлих и Депардье: как голосовали российские звезды
Актриса Алиса Фрейндлих пришла на избирательный участок в родном Санкт-Петербурге еще утром. Правда, от общения с многочисленными ожидавшими ее репортерами отказалась.
Певец Александр Маршал проголосовал в Новосибирске, куда прибыл для участия в праздничном концерте в честь присоединения Крыма к России. Он заранее взял открепительное удостоверение и пришел на избирательный участок №2001, размещенный в лицее №12 на улице Серебренниковской.
Дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные вместе со своим коллективом отдали голоса в Твери на избирательном участке №1047 в Тверской областной библиотеке имени А.М. Горького. Они находятся там на гастролях с новой программой.
Иосиф Пригожин и певица Валерия отправились на избирательный участок в школе №1371 "Крылатское", в которую ходили их дети. В своем микроблоге продюсер отметил, что пришел на выборы за стабильностью – мол, "голосуем за настоящее и будущее нас и наших детей".
В подмосковных Мытищах проголосовал солист группы "Любэ" Николай Расторгуев.
А спортсменки сборной России по художественной гимнастике проголосовали на выборах президента в подмосковных Химках, в микрорайоне Новогорск на избирательном участке №3206.
Актер Жерар Депардье, получивший российское гражданство, выбирал президента страны в консульстве в Париже. "С чувством любви к России!" – сказал он, опуская бюллетень в урну.
Актер Жерар Депардье, получивший российское гражданство, проголосовал на выборах президента РФ — на участке в Париже. И прокомментировал: «С чувством любви к России!»#выборы2018 pic.twitter.com/sptna9ZnAd— НТВ (@ntvru) 18 марта 2018 г.
Певец Стас Михайлов голосовал с супругой Ириной в Истре. "Каждый человек должен прийти и сделать свой выбор. Это будущее наших детей. Подмосковью желаю процветания. Вот едешь – я посмотрел – построено столько новых центров, магазинов, развивается инфраструктура, это меня очень радует. Вспоминаешь, что было пять лет назад, что сейчас – я приятно удивлен", – заявил артист.
Филипп Киркоров голосовал в Вильнюсе. "Свой гражданский долг вдали от Родины я выполнил от души! За сильную Россию! За сильного президента!" – сообщил поп-король.
Ну а Николай Басков отличился: в кабинку для тайного голосования заходить не стал – поставил галочку напротив имени выбранного кандидата у всех на виду, громко пояснив свой выбор.
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