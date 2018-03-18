Фрейндлих и Депардье: как голосовали российские звезды

Эксклюзив Интервью Табаков оставил астрономическое наследство Как Цымбалюк-Романовская купила квартиры Джигарханяна Дом-2

Выбор читателей

Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
Сыну Фриске сообщили о смерти бабушки
Умер Олег Табаков
Весельчак Панин получил удар из-за дикого видео с дочерью
В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур
В семье тяжелобольного Гаркалина произошла трагедия
партнеры
Воскресенье 18 марта
Лента новостей
23:05
В "ЕР" оценили уровень поддержки Путина
22:37
Крым безоговорочно выбрал Путина
22:18
Нынешний президент набирает больше 73% голосов
21:45
Путин лидирует с более чем 72% голосов
21:45
За кого проголосовали россияне
21:06
Exit polls: Путин уверенно выигрывает выборы
21:05
Путин лидирует на выборах президента России
21:00
В России завершились выборы президента
19:53
Как голосовали депутаты на выборах президента
19:03
Как голосовали кандидаты в президенты
18:51
Эксперт объяснил высокую явку на выборах президента
18:28
Пострадавших в крупном ДТП на Кутузовском эвакуировали двумя вертолетами
18:09
На выборах президента начался подсчет голосов
17:39
87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой
17:20
Как проходят выборы президента России за границей
16:09
Российская футбольная команда разбилась в ДТП
15:13
Как проходят выборы президента России
14:34
Запад испугался высокой явки на выборах в Крыму
14:18
Как изменились сестры Арнтгольц
14:08
Известный российский журналист умер от тяжелого заболевания
13:51
Под Москвой электричка сбила человека
13:49
Россиян призвали сделать свой выбор
12:48
Мужчина застрелил бывшую жену в торговом центре
12:33
"Как праздник": зарубежные наблюдатели оценили выборы президента
12:00
Активность избирателей на выборах бьет рекорды
11:46
Красотки из "Дома-2" показали свои прелести
11:28
Звезде фильма "Любовь и голуби" вызвали скорую
10:40
Первые лица страны проголосовали на президентских выборах
10:21
В Крыму проходят первые выборы президента России
10:09
В пожаре на Рублевское шоссе погиб человек
09:56
Популярную певицу отправили за решетку на 10 лет
09:46
Отсидевший в тюрьме Полежайкин из "Папиных дочек" ошарашил Малахова
09:08
Россия выбирает президента
09:02
Избирательные участки открылись по всей стране
18:59
В Москве готовы к открытию три новых станции метро
18:07
Медведеву заставили плакать из-за золотой медали
17:56
Москва спасла мир от ядерной войны после агрессии Лондона
17:46
Татьяна Навка откровенно о разводе
17:35
Яковлевой стало жутко рядом с неузнаваемым Леонтьевым
17:10
Ледяная уверенность: Россия жестко ответила на хамство Британии
16:31
Бузова пережила предательство лучшей подруги
16:15
Татьяна Навка рассказала об ужасной трагедии
16:00
Украинские власти выгнали российскую журналистку
15:33
Владимир Плигин назначен советником спикера Госдумы
15:20
Кети Топурия встречается с бывшим мужем
14:51
В Сеть слили фотографии с голой невестой принца Гарри
14:25
"Мы все становимся скотами": Обнажившийся Панин поделился откровением
13:53
Упавший на дом самолет убил целую семью
13:34
На Украине "утопили" Крым в Черном море
13:12
Камеры прославили вломившегося в дом нелепого вора
12:54
Полуголые участницы "Дома-2" устроили драку (видео)
12:29
Пугачеву без грима перепутали с дочерью
12:11
Как живет Ксения Стриж после чудовищной пластики
11:54
Найден способ решить украинскую проблему за две недели
11:35
Виктория Дайнеко пострадала в страшной аварии
11:14
Юлия Ковальчук рассказала об участии в "Доме-2"
11:09
В России наступил день тишины
10:46
Бывшая жена Табакова перестала общаться с семьей
10:21
Родное сокровище: у Валерии и Иосифа Пригожина пополнение
10:00
Страшные тайны: Николай Второй
22:01
А был ли мальчик: Почему Лондон прячет отравленного Скрипаля
21:53
Кошка вычислила черных риэлторов и спасла хозяина
21:51
Кто следующий: Похороны Табакова ужаснули
21:35
Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера
21:18
Беременная Лобода открыла главный секрет
20:50
Семью предателя Скрипаля раздирали скандалы
20:27
Киев не пустит россиян на выборы
20:15
Как чувствует себя больная дочь Кончаловского
20:08
Ужасные фото Пугачевой выложили в Сеть
19:58
В центре Москвы на дороге внезапно образовалась яма
19:28
Брэд Питт закрутил роман с известной разведенкой
19:26
К чему снится кино
18:49
Поплавская требует заткнуть "грязный рот Жириновского"
18:46
Совет на выходные
18:43
Чем Россия мешает Западу
18:34
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе
18:33
Хиллари Клинтон экстренно госпитализирована после падения
18:22
Сенсационные подробности в деле отравления Скрипаля
18:22
Собянин поставил крест на "карусели" Навального
18:10
Безумные регионы: В Башкирии мать избивала и морила голодом восьмилетнего ребенка
17:56
Стюардесса выпала из самолета и умерла
17:30
Российских детей гонят из британских школ после скандала со Скрипалем
17:30
Автобус с россиянами разбился в Таиланде
16:57
У Абрамовича отбирают "Челси" из-за Скрипаля
16:57
Пилот разбившегося Ан-148 незаконно получил право вести самолет
16:53
Ошарашенная Собчак ответила на выпад Поклонской
16:48
Директора школы с треском уволили из-за желания сменить пол
16:44
Присосавшийся к фляжке Пресняков домогался известной ведущей
16:37
Дожили: Ольге Бузовой поставят памятник в Подмосковье
16:22
Российский олигарх обвинил британские власти в заговоре против Москвы
16:16
Крупное ДТП парализовало шоссе под Москвой
16:15
Шикарный отдых Рудковской и Плющенко
16:13
Музыканты группы "Пикник" разбились в ДТП
16:01
"Лично Путин": Лондон сделал дерзкое заявление об отравлении Скрипаля
15:58
В глобальном потеплении нашли новую угрозу
15:49
Макрон удивил странным поступком
15:48
У семьи Фриске отнимают имущество
15:47
Резника "похоронили" за большие долги
15:40
Ирина Роднина подверглась травле за переезд в США
15:33
Россиянин на глазах матери садистски убил двух котят
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кто следующий: Похороны Табакова ужаснули
"Мы все становимся скотами": Обнажившийся Панин поделился откровением
А был ли мальчик: Почему Лондон прячет отравленного Скрипаля
Пугачева заявилась на выборы в пижаме
Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
Татьяна Навка откровенно о разводе
Шоу-бизнес

Фрейндлих и Депардье: как голосовали российские звезды

Жерар Депардье, Алиса Фрейндлих. Фото: Dni.Ru
18 марта знаменитости, придя на избирательные участки, не только проявили гражданскую ответственность, но показали пример поклонникам. Возможно поэтому явка на главных выборах страны была, как никогда, высока.

Продолжение: Как голосовали депутаты на выборах президента
прочитано 3818 раз

Актриса Алиса Фрейндлих пришла на избирательный участок в родном Санкт-Петербурге еще утром. Правда, от общения с многочисленными ожидавшими ее репортерами отказалась.


Певец Александр Маршал проголосовал в Новосибирске, куда прибыл для участия в праздничном концерте в честь присоединения Крыма к России. Он заранее взял открепительное удостоверение и пришел на избирательный участок №2001, размещенный в лицее №12 на улице Серебренниковской.

Дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные вместе со своим коллективом отдали голоса в Твери на избирательном участке №1047 в Тверской областной библиотеке имени А.М. Горького. Они находятся там на гастролях с новой программой.

Иосиф Пригожин и певица Валерия отправились на избирательный участок в школе №1371 "Крылатское", в которую ходили их дети. В своем микроблоге продюсер отметил, что пришел на выборы за стабильностью – мол, "голосуем за настоящее и будущее нас и наших детей".

В подмосковных Мытищах проголосовал солист группы "Любэ" Николай Расторгуев.


А спортсменки сборной России по художественной гимнастике проголосовали на выборах президента в подмосковных Химках, в микрорайоне Новогорск на избирательном участке №3206.

Актер Жерар Депардье, получивший российское гражданство, выбирал президента страны в консульстве в Париже. "С чувством любви к России!" – сказал он, опуская бюллетень в урну.

Певец Стас Михайлов голосовал с супругой Ириной в Истре. "Каждый человек должен прийти и сделать свой выбор. Это будущее наших детей. Подмосковью желаю процветания. Вот едешь – я посмотрел – построено столько новых центров, магазинов, развивается инфраструктура, это меня очень радует. Вспоминаешь, что было пять лет назад, что сейчас – я приятно удивлен", – заявил артист.


Филипп Киркоров голосовал в Вильнюсе. "Свой гражданский долг вдали от Родины я выполнил от души! За сильную Россию! За сильного президента!" – сообщил поп-король.

Ну а Николай Басков отличился: в кабинку для тайного голосования заходить не стал – поставил галочку напротив имени выбранного кандидата у всех на виду, громко пояснив свой выбор.

Автор: Иван Губкин18 марта 2018, 19:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой

567

комментарии

Политика

На выборах президента начался подсчет голосов
Как проходят выборы президента России за границей
Запад испугался высокой явки на выборах в Крыму
Как проходят выборы президента России

Шоу-бизнес

Фрейндлих и Депардье: как голосовали российские звезды
Борис Корчевников ужаснул болезненным видом
"Привет с большого бодуна": Бузова шокировала своим видом
Пугачева заявилась на выборы в пижаме

Проишествия

Упавший на дом самолет убил целую семью
Камеры прославили вломившегося в дом нелепого вора
Стюардесса выпала из самолета и умерла
Директора школы с треском уволили из-за желания сменить пол

Lifestyle

МХТ подсчитывает убытки после похорон Табакова
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
Михалков попал в больницу после падения
Гафт задыхался у гроба с Табаковым
Шоу-бизнес

Татьяна Навка откровенно о разводе

Фигуристка высказалась на щекотливую тему
Шоу-бизнес

35-летняя Ходченкова выходит замуж

Избранником актрисы стал бизнесмен
Шоу-бизнес

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены

Народ пообещал артистке бойкот
Шоу-бизнес

"Привет с большого бодуна": Бузова шокировала своим видом

Голосовать Ольга примчалась прямо из аэропорта

Гороскоп

Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера
Совет на выходные
Жириновский серьезно болен
Зудина перенесла нервные срывы

Фоторепортажи

Как живет Ксения Стриж после чудовищной пластики
Шикарный отдых Рудковской и Плющенко
Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова
Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь

Спорт

Медведеву заставили плакать из-за золотой медали
Ирина Роднина подверглась травле за переезд в США
Украинских спортсменов наказали за поддержку России
Ковальчук продает подаренный Путиным BMW

Регионы

Россиянин избавился от жены с помощью кувалды
Якуты возбудились от золотого дождя
Под Владимиром воспитательница забыла малыша на морозе (видео)
Безумные регионы: В Башкирии мать избивала и морила голодом восьмилетнего ребенка
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru