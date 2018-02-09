Зарубина послала дочь Малинина петь в кабак

Ольга Зарубина попала в неприятную ситуацию. Она низко оценила вокальные данные дочери певца Александра Малина. Однако сама артистка заявила, что не знала, чей голос анализировала.

Вместе со своим отцом Александром Малининым Устинья записала несколько песен, которые пока не стали хитами. Тем не менее девушка не бросает музыку. Запись поющей Устиньи прослушала бывшая жена артиста, некогда популярная исполнительница Ольга Зарубина.

"Пожалуйста, выключите запись: здесь все понятно! Здесь столько тоски и уныния! У нее нет индивидуальности в голосе. Он не запоминается и не волнует. У меня эта исполнительница не вызывает никаких эмоций совершенно. Мне кажется, что девушка даже не понимает, о чем поет. В ней совершенно нет харизмы. Здесь даже деньги не помогут", – цитирует Ольгу Зарубину "Собеседник".

Далее беседующий с Зарубиной человек предложил ей дать несколько советов исполнительнице, но та категорически отказалась, заявив, что "здесь ничем помочь нельзя". В конце беседы Ольга и вовсе отправила Устинью в кабак, компетентно сообщает издание. "У нас в таких заведениях все пойдет: выпил стакан, и уже неважно, что звучит!" – высказалась Зарубина.

Когда журналисты связались с певицей, чтобы узнать, почему она так низко оценила вокальные данные дочери своего бывшего мужа, та заявила: "Я вообще про нее ничего не говорила. Даже не знала, что его дочь поет!" Однако, прослушав запись, Ольга подтвердила, что ей знаком этот разговор.

"Не так давно мне позвонили люди, представились продюсерами с телевидения. Сказали, что на одном из каналов планируют организовать конкурс молодых талантов наподобие "Голоса". Они предложили мне стать членом жюри и прослушать нескольких исполнителей. Для начала хотели, чтобы я дала свою оценку по телефону. Никаких имен мне, естественно, никто не называл. Даже не знала, что одной из девушек, голос которых я оценивала по телефону, была дочь Малинина", – призналась Ольга Зарубина.