Виторган оказался замешан в громком убийстве

Муж Собчак знает имя преступника. Но долгое время ему приходилось хранить тайну.

На канале ТВ-3 16 марта стартует детективное шоу "Шерлоки" с ведущим Максимом Виторганом. В начале каждого выпуска пять участников получают досье на своих персонажей. Каждый из них теперь – подозреваемый в громком убийстве и кто-то один – убийца. Задача преступника – запутать следы так, чтобы его никто не вычислил. Остальным предстоит восстановить картину произошедшего и узнать, кто именно из игроков виновен.

Шерлоками первых выпусков уже стали актеры Михаил Полицеймако, Илья Кулик, Сергей Друзьяк, фигуристка Анастасия Гребенкина, певцы Александр Данко и Прохор Шаляпин, писатель Олег Рой, дизайнер Маша Цигаль.

По правилам программы если трое из пяти участников угадывают имя, то делят между собой денежный приз, если нет – весь "банк" забирает убийца. Результат программы напрямую зависит от того, что смогут найти участники и удастся ли убийце сбить их со следа. Ведущий Максим Виторган по мере сил помогает игрокам наводящими вопросами.

"Я выработал для себя такой алгоритм: две трети программы я на самом деле не знаю, кто убийца, и рассказываю об этом игрокам честно, чтобы они не делали далеко идущих выводов из моих вопросов. А уже к финальному обсуждению я узнаю имя преступника и могу каким-то незначительным образом влиять на обсуждение. Мне кажется, что "Шерлоки" – это очень удачный формат для телевидения, где редко появляется что-то непостыдное", – рассказал Максим Dni.Ru.