Меган Маркл отправилась на тайную встречу

Появление королевской особы в зале стало приятным сюрпризом для многих присутствующих, потому что Меган заранее не объявляла о том, что посетит это мероприятие. Подготовка к нему велась практически в тайне.

Бывшая актриса говорила с академиками и студентами о том, как высшее образование поможет решить проблемы рабства, торговли людьми, равенства полов и смены климата. Герцогиня принимала активное участие в обсуждении и делала записи в блокноте. Для обсуждения Маркл выбрала строгий костюм: она надела черный топ и розовый кардиган.

В Twitter-аккаунте организатора мероприятия – Ассоциации университетов Содружества – был опубликован снимок с этого события. "Сегодня мы пригласили президентов университетов, академиков и студентов, для того чтобы обсудить, как сделать мир лучше с помощью высшего образования. Наше мероприятие почтила своим присутствием герцогиня Сассекская", – сообщили там.

Профессор Лора Хаммонд, посетившая встречу, осталась под приятным впечатлением после обсуждения. "У нас была отличная дискуссия о том, как наука помогает решить проблему торговли людьми и рабства. Спасибо герцогине Сассекской за то, что присоединилась к нам", – написала она в Twitter.

