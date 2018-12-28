Зазнавшаяся модель сравнила себя с Николаем II

"Мисс Москва-2018" Алеся Семеренко сравнила себя с российским монархом. Девушка рассказала о своей жизни после победы на конкурсе красоты в Instagram.

Красавица, судя по всему, все еще находится в эйфории от нахлынувшего счастья. Ведь в свои 24 года она уже является одной из центральных фигур для российских брендов и СМИ. Многие рекламщики выстаиваются в очередь, чтобы заключить с Семеренко сотрудничество.

"Мисс Москва" призналась, что после победы на нее накинулись очень многие люди с различными предложениями. О ней говорят, пишут глянцевые журналы, много предложений о съемках в шоу. Такая популярность многим может вскружить голову.

Алеся на волне радости сравнила себя, ни много ни мало, с российским монархом. "Словом, чувствую себя почти как Николай II, вступивший в 1914 году в войну. Жить становится интереснее и круче!" – отметила брюнетка в своем микроблоге.

Алеся добавила, что сейчас в ее жизни наступило лучшее время, но ей жаль, что все это случилось перед Новым годом, поскольку она планировала отдохнуть. Семеренко заявила, что из-за работы в ближайшее время "намерена быть спартанцем".

У Алеси уже есть армия поклонников. Они порадовались за модель и пожелали ей дальнейших успехов и процветания. "Желаю использовать все возможности по максимуму, чтобы реализовать твой большой потенциал, так что сил тебе и удачи. А так же будь осторожна в выборе близкого круга общения, особенно сейчас", – написала одна из пользовательниц соцсети.