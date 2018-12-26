Победительницу конкурса "Мисс Москва – 2018" обвинили в продаже тела

В этот понедельник состоялся финал конкурса красоты "Мисс Москва - 2018". Первое место заняла 24-летняя Алеся Семеренко. Сразу после объявления имени победительницы в Сети стали появляться компрометирующие девушку материалы.

Один из пользователей обвинил Алесю в том, что она предоставляет эскорт-услуги состоятельным мужчинам из Европы и Азии. По его словам, запросы у девушки совсем немаленькие: она требует от своих клиентов не менее пяти тысяч долларов. Комментатор уверен, что Семеренко и сейчас находится на содержании у обеспеченного человека, который мог купить ей победу в состязании.

Некоторые подписчики модели в Instagram обратили внимание на то, что на ее странице публикуется множество фотографий с отдыха в дорогих странах. Московская студентка вряд ли могла сама заработать деньги на такие поездки.

Алеся обратилась ко всем недовольным пользователям в социальных сетях. Девушка не боится критики и относится к ней спокойно. "Людям, опять же, проще верить в то, во что они хотят верить. Так было в моей карьере всегда, я уже привыкла. Слухи, интриги, расследования", - написала она.

Напомним, Алеся Семеренко приехала в столицу из Санкт-Петербурга. Она работает моделью, ведет блог в Instagram. Девушка учится на экономическом факультете в московском университете. В прошлом году она приняла участие в конкурсе "Мисс Россия" и заняла 20-е место.