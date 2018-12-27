Облитая кислотой ведущая показала новое лицо

Результат сотни пластических операций продемонстрировала поклонникам на Рождество Кэти Пайпер. Британская телеведущая десять лет восстанавливалась после того, как ее облили кислотой.

Кэти Пайпер опубликовала в Instagram свежее рождественское фото, а также снимки годичной, семилетней и десятилетней давности. Британская телеведущая продемонстрировала прогресс, которого достигла в восстановлении после обрушившегося на нее несчастья. "Время летит, мировоззрение меняется, возникают новые вызовы, но я всегда благодарна за жизнь", – написала ведущая.

31 марта 2008 года 33-летний поклонник журналистки Дэниел Линч жестоко избил ее и изнасиловал за то, что она собиралась от него уйти. Оказалось, что ранее он уже был судим. А уже на следующий день его друг облил ее кислотой на улице.

12 дней Кэти была в коме. Она похудела до 38 килограммов. За последние десять лет Пайпер пережила более сотни пластических операций, в результате которых ей полностью поменяли кожу на лице.

35-летняя Пайпер продолжает работать на телевидении, несмотря на десятки перенесенных операций по восстановлению кожи и слепоту на один глаз. В 2015 году она вышла замуж и родила дочь.

Линч до сих пор отбывает срок в тюрьме за изнасилование Пайпер. А Стефан Сильвестр, обливший журналистку кислотой по заказу Линча, недавно вышел на свободу. За нападение на Пайпер его приговорили к пожизненному заключению, но спустя десять лет он обжаловал приговор.