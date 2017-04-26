Угрозы довели "несчастную миллионершу" до паранойи
Миллионерша из Эдинбурга получила через социальную соцсеть Snapchat письма с угрозами облить ее лицо кислотой, передает The Sun. Неизвестный привел в пример телеведущую Кэти Пайпер, которая осталась слепой на один глаз после того, как на нее напал бывший молодой человек Дэниел Линч.
Ранее хакер взломал аккаунты Джейн Парк в социальных сетях и украл ее личные фотографии. Неизвестный потребовал у миллионерши тысячу фунтов (~72 тысячи рублей) за каждый снимок. После ее он начал угрожать миллионерше расправой. В то же время кибермошенник передал четыре ее фотографии сотрудникам СМИ.
"Сообщения быстро переросли в угрозы, что на нее нападут так же, как на Кэти Пайпер и что ее лицо расплавится как резиновый сапог", – рассказал друг Джейн Спарк. Девушка обратилась в полицию с жалобой на поступающие угрозы. На время расследования она переехала в неизвестное место и выходит на улицу только в сопровождении охранников.
Напомним, четыре года назад 17-летняя шотландка Джейн Парк выиграла в лотерею миллион фунтов стерлингов (~72 миллиона рублей). По ее признанию, легкие деньги сделали ее жизнь "в десять раз хуже". "У меня много материальных ценностей, но в остальном моя жизнь пуста. В чем ее смысл?" – сказала девушка.
Несмотря на это, девушка регулярно в социальных сетях фотографии того, как она распоряжается своим выигрышем. Например, она потратила 4500 фунтов (~320 тысяч рублей) на операцию по увеличению груди, а еще часть денег отдала за отдых на Ибице. Также Джейн Спарк приобрела билет на целый сезон игр любимого футбольного клуба и ради развлечения купила себе несколько элитных автомобилей.
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