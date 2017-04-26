Угрозы довели "несчастную миллионершу" до паранойи

Самая юная победительница лотереи в Великобритании Джейн Спарк наняла двух телохранителей после поступивших угроз. Неизвестные довели девушку до паранойи – теперь она практически не выходит из дома одна.

Миллионерша из Эдинбурга получила через социальную соцсеть Snapchat письма с угрозами облить ее лицо кислотой, передает The Sun. Неизвестный привел в пример телеведущую Кэти Пайпер, которая осталась слепой на один глаз после того, как на нее напал бывший молодой человек Дэниел Линч.

Hibs x Публикация от Jane Park (@janeparkx) Апр 15 2017 в 12:43 PDT

Ранее хакер взломал аккаунты Джейн Парк в социальных сетях и украл ее личные фотографии. Неизвестный потребовал у миллионерши тысячу фунтов (~72 тысячи рублей) за каждый снимок. После ее он начал угрожать миллионерше расправой. В то же время кибермошенник передал четыре ее фотографии сотрудникам СМИ.

Hotel chillllls Публикация от Jane Park (@janeparkx) Мар 2 2017 в 12:39 PST

"Сообщения быстро переросли в угрозы, что на нее нападут так же, как на Кэти Пайпер и что ее лицо расплавится как резиновый сапог", – рассказал друг Джейн Спарк. Девушка обратилась в полицию с жалобой на поступающие угрозы. На время расследования она переехала в неизвестное место и выходит на улицу только в сопровождении охранников.

Suit n hings x Публикация от Jane Park (@janeparkx) Фев 5 2017 в 5:46 PST

Напомним, четыре года назад 17-летняя шотландка Джейн Парк выиграла в лотерею миллион фунтов стерлингов (~72 миллиона рублей). По ее признанию, легкие деньги сделали ее жизнь "в десять раз хуже". "У меня много материальных ценностей, но в остальном моя жизнь пуста. В чем ее смысл?" – сказала девушка.

Doing a bit modelling x Публикация от Jane Park (@janeparkx) Дек 1 2016 в 2:30 PST

Несмотря на это, девушка регулярно в социальных сетях фотографии того, как она распоряжается своим выигрышем. Например, она потратила 4500 фунтов (~320 тысяч рублей) на операцию по увеличению груди, а еще часть денег отдала за отдых на Ибице. Также Джейн Спарк приобрела билет на целый сезон игр любимого футбольного клуба и ради развлечения купила себе несколько элитных автомобилей.