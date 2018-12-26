С Повалий случился конфуз на глазах у президента

Украинский шоумен Владимир Зеленский рассказал о курьезном случае, который произошел с Таисией Повалий во время закрытого мероприятия. В тот вечер на концерте присутствовали бывший президент России Дмитрий Медведев и экс-лидер Украины Виктор Янукович.

В интервью Дмитрию Гордону актер рассказал, что украинской певице пришлось выйти на сцену два раза, так как во время ее первого выступления главы стран покинули зал. "Мы выступали на мероприятии, где были Медведев и Янукович. Уже смешно, но история есть история. Тогда была какая-то группа и была Повалий. Причем за выступлениями наблюдали только два человека – президенты. Когда на сцену вышла Таисия, они встали и ушли из зала", - вспоминает Владимир Зеленский.

Артисты из "Студии Квартал 95" были вынуждены задержаться на полчаса, чтобы вновь представить исполнительницу. Но и второй выход Таисии на сцену не увенчался успехом: главные зрители вновь ушли из зала. "Показали вторую часть выступления, затем опять оглашаем Повалий, она выходит на сцену, а зрители вновь покидают зал", – рассказал он. Зеленский отметил, что Таисия так и не исполнила ни одной своей песни в тот вечер. Тем не менее Янукович позднее признался, что "остался доволен ее выступлением".

В начале декабря Таисия Повалий встретилась с корреспондентом "Дни.ру" и рассказала о том, как она готовится к предстоящим праздникам. По магазинам она предпочитает ходить в Киеве, потому что хорошо знает свой родной город. А подарки певица выбирает себе сама: просто откладывает понравившуюся вещь в магазине и просит супруга заплатить за нее. По мнению исполнительницы, так ее близким не нужно долго ломать голову над тем, что преподнести.