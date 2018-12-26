Известные ведущие устроили безобразный дебош в студии

Форменную вакханалию устроили на рабочем месте " STARПерцы". Корреспондент "Дни.ру" оценил масштаб бедствия.

Утренний эфир на "Новом радио" начался как обычно – с шутками, смехом, опросами, звездными гостями и музыкой. Слушатели знают, что Вадим Воронов, Сергей Мельников и очаровательная Алиса Селезнева всегда помогают проснуться и зарядиться позитивом! Но в этот раз, что называется, шоу пошло не так. Такого поворота никто не ожидал...

Диджеи схватили огромные кувалды и начали крушить все вокруг – пульты, диски, столы, компьютеры, проигрыватели, микрофоны, посуду... Столь необычным образом они хотели привлечь внимание к новой акции.

Ежедневно до 28 декабря в эфире "Нового радио" проводится конкурс. Надо просто дозвониться в студию и угадать, какая из трех предложенных песен вышла именно в 2018 году.

В случае правильного ответа можно получить деньги на телефон и попасть в финал, который пройдет 28 декабря у "STARПерцев". Они разыграют новый, еще не вышедший топовый iPhone, который победитель получит в день официального старта его продаж в России.

"Хочу новое" – так можно охарактеризовать суть акции и ту вакханалию, которую устроили "Перцы" в студии. Теперь ее придется капитально ремонтировать и заново обустраивать. Но, как говорится, ради хайпа и шумихи на что только не пойдешь!