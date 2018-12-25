Приближение новогодних праздников раззадоривает российских звезд. Опьяненные ожиданием перемен знаменитости удивляют пуще прежнего. "Дни.ру" воспользовались этим и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 декабря 2018 года.



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