Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 декабря 2018 года
"Нашла повод уехать": сестра Фриске открывает бизнес на далеком курорте
Журналисты выяснили, что совсем скоро младшая сестра Жанны Фриске Наталья откроет на Шри-Ланке свой бар. Сама родственница артистки не стала скрывать грандиозных перемен в жизни, подтвердив информацию. В Сети, меж тем, уже говорят, что таким образом Наталья нашла повод покинуть Россию.
Фриске никогда не скрывала, что Шри-Ланка – ее любимый курорт. Практически каждый год она ездит туда отдыхать с мужем и друзьями. Они наслаждаются солнцем, серфингом, долгими прогулками вдоль океана. А теперь Наталья решила еще больше сблизиться с далеким курортом.
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