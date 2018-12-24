Заглядывающих в карман к Салтыкову украинцев подняли на смех

В Сети уже второй день обсуждают скандал с участием музыканта Виктора Салтыкова. Украинские власти не пустили певца на территорию страны под надуманным предлогом.

Салтыков рассказал на своей странице Instagram о вопиющем беспределе в Незалежной. Прилетевшего в Киев Виктора продержали в аэропорту Борисполя 10 часов и отправили обратно на родину, обосновав отказ тем, что у музыканта якобы недостаточно денег на счетах.

"Я немалобюджетный человек, у меня есть средства", - прокомментировал ситуацию певец. Возмущенный Салтыков собирается судиться с украинскими властями. Он назвал произошедшее с ним в Киеве нарушением прав человека.

Между тем, украинских поклонников творчества Салтыкова очень огорчила эта весть. Фанаты пытались поддержать артиста добрым словом. Многие назвали эту ситуацию возмутительной.

"Виктор! Мне очень жаль, что Вас не пустили в Украину! Я не поддерживаю, это действие наших властей. Вас люблю и слушаю Ваши песни, всю жизнь. У нынешней молодежи, ценности и вкусы, совершенно другие. Рэп – который я ненавижу! Зэковский фольклор, который они ошибочно называют "шансоном" – ненавижу, всем своим нутром! Живу Вашими песнями и песнями других исполнителей 80-90-х годов. Спасибо Вам, за Ваши песни, за Ваш талант! 👍👍👍👏👏👏 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – писала украинская почитательница Салтыкова.

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, произошедшее с Виктором Салтыковым – это позор для украинской политической верхушки. Общественник отметил, что властям Незалежной необходимо больше заботиться о карманах своих граждан и не заглядывать в кошелки россиян.

"Будь моя воля, я бы уже сейчас вручил Виктору Салтыкову "Орден Мужества". Человек в логово врага поехал во время военного положения, по его же словам жизнью рисковал, а теперь будет судиться с режимом Порошенко из-за нарушения прав человека. Да еще и расскажет в Европе какие они там на Украине все "демократы". Но формулировка с которой не пустили Салтыкова, конечно, поражает своим цинизмом, дескать денег у него нет. Значит тот факт, что ни одного украинца не хватило денег на Софию Ротару и она вынуждена была уехать на Новый год в Казахстан это ОК, а пустить весьма состоятельного Салтыкова это уже моветон. За своими карманами следите ребята и не позорьтесь так, а то мы тут с вас уже смеемся безостановочно", - отметил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".