Иранская Джоли показала шокирующее видео

Модель Сахар Табар, которую пользователи называют иранской Анджелиной Джоли, опубликовала серию роликов на своей странице в Instagram. Фолловеры обратили внимание, что девушка продолжает экспериментировать над своей внешностью.

На последних снимках Табар позирует в оранжевом, белом и розовом париках. Девушка специально делает свое лицо бледным и надевает цветные линзы. Сахар рассказала, что перенесла около 50 пластических операций, чтобы быть похожей на звезду фильма "Малефисента". Судя по всему, недавно она снова легла под нож хирурга: на последних снимках у нее пластырь на носу.

Многие пользователи настаивают, что девушка является хорошим визажистом и умеет обрабатывать свои снимки. "Не глупите. Это всего лишь макияж и фотошоп", – заявил один из них. Сама Сахар Табар призналась, что использует фотошоп, но считает это способом самовыражения. "Это способ самовыражения, своего рода искусство", – поделилась она.

Ранее иранская модель показала свою подругу Сазанатт, которая тоже обладает необычной внешностью. За полные губы и тонкие черты лица девушку прозвали куклой Барби. Подруги регулярно выкладывают совместные фотографии и видеоролики в Сеть.