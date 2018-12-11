Муж посмеялся над травлей королевы красоты из-за Евромайдана

Руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц высказался о нападках на его супругу в соцсетях. "Глупостью", "троллингом" и "заказной историей" назвал он размещенные в интернете сообщения об участии Екатерины Лифшиц в событиях Евромайдана 2014 года.

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