Муж посмеялся над травлей королевы красоты из-за Евромайдана
Мужчина решительно опроверг информацию о том, что Екатерина участвовала в Евромайдане. Евгений отметил, что ему "смешно это читать".
"Это абсурд! Глупость!.. Нападения в интернете – это заказная история", – цитирует Лифшица РИА ФАН. Супруг победительницы конкурса "Миссис Москва – 2018" добавил, что "живых" людей за негативными комментариями в соцсетях нет. По его словам, 80% из них написаны с аккаунтов, которые созданы пару дней назад и не имеют ни одного подписчика.
По поводу снимков Екатерины на фоне сгоревшего киевского Дома профсоюзов и палаток участников Евромайдана Евгений Лифшиц сказал, что жена побывала в Киеве позже, когда находилась у родителей. При этом он подчеркнул, что супруга очень переживает из-за шквала критики.
Миссис Москва 2018 pic.twitter.com/KYlMcv5Gxu— Рустем Адагамов (@adagamov) 8 декабря 2018 г.
По мнению Лифшица, такая реакция в Сети может быть из-за зависти и злобы к его красавице-жене. "К сожалению, в интернете бывают заказные истории, и это стоит вполне понятных денег. Люди начинают писать всякие гадости", – добавил Евгений. "У меня эти комментарии вызывают улыбку, они показывают, что есть отрицательно настроенный слой негативных людей, которые на все смотрят сквозь темные очки", – считает Лифшиц.
Напомним, в этом году победительницей конкурса, на котором определялась самая красивая мама столицы, стала 35-летняя Екатерина Лифшиц. Пользователи соцсетей сочли сомнительным выбор жюри. Множество вопросов также вызвала фотография женщины на Евромайдане в Киеве.
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