Победительницу конкурса "Миссис Москва – 2018" затравили в соцсетях за обман

Победительница конкурса "Миссис Москва – 2018" Екатерина Лифшиц стала получать негативные комментарии от пользователей Сети. Многие назвали ее внешность неестественной.

В столице 2 декабря прошел заключительный этап конкурса для самых красивых мам "Миссис Москва – 2018". Победительницей стала Екатерина Лившиц. Однако, по мнению пользователей Сети, этот титул женщина получила незаслуженно. Многие обвинили ее в том, что она слишком часто обращается к косметологам: "В королевстве кривых зеркал красота выглядит именно так!", "А где все же красота?", "Миссис Силикон-2018. Люди, видимо, больные, потому что я не понимаю, как такое может кому-то нравиться", "Наш город страшнее, чем я думал".

Некоторые комментаторы утверждают, что Екатерина заплатила за первое место: "Ужас! Кто больше заплатит, тот и победит", "Объясните нам, нормальным и красивым девушкам, которым не нужна даже косметика, кто выбирает таких крокодилов, как миссис Москва? Наверное, такие же крокодилы или все это проплачено?"

Сама же Лифшиц опубликовала в своем Instagram пост, в котором посоветовала хейтерам думать о своей жизни перед тем, как судить окружающих. "Каждый человек решает сам – быть счастливым или наблюдать за счастьем чужим! Мудрый человек требует всего только от себя, глупый же человек - всего от других! Желаю всем ставить свои цели, превращать мечты в действительность, жить, любить, радоваться! А не тратить время на чужую жизнь! Наблюдая за чужой жизнью, ваша проходит! Жизнь – это счастье!" – написала она.

Известно, что Екатерина воспитывает с мужем двоих детей. Женщина окончила Киевский институт культуры и работала профессиональным стилистом в салоне красоты.