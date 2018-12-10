Шикарная модель "засветила" грудь на рынке

Поклонник известной модели с Тайваня был шокирован, встретив своего кумира на рынке. Причем не в качестве покупательницы – девушка стояла за прилавком с рыбой.

Сенсационный пост в соцсети поклонник модели озаглавил характерно: "Мама, с этого дня всегда посылай за рыбой только меня". Впечатление на фаната произвел как факт встречи с красавицей на рынке, так и ее простой, но довольно свободный наряд.

Когда поклонник нашел в себе силы отвести взгляд от прелестей тайваньской красавицы, он выяснил, что девушка на рынке помогает матери. Вместо того, чтобы, как положено порядочным моделям, бегать по спа-салонам и клубам, девушка почти ежедневно продает рыбу на местном рынке.

Торговля, конечно, не единственный источник дохода для семьи 26-летней модели. Она зарабатывает на жизнь фотосъемками и выходами на подиум. В Facebook у нее немало поклонников – одних только подписчиков около 60 тысяч. Один из них и разоблачил тайное занятие девушки. Он сделал несколько фотографий и рассказал обо всем в соцсети. Поклонники были удивлены, а некоторые даже шокированы.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на портал Shanghai.ist, на следующий день у прилавка было не протолкнуться. Кое-кто в толпе действительно купил рыбу. Однако большинство собравшихся фотографировали, снимали видео и делали селфи на фоне знаменитости.