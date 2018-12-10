Мамаева показала ласки мужа с любовницей

Алана Мамаева обнародовала видео, на котором запечатлен ее муж с любовницей. Жена полузащитника "Краснодара", заключенного в Бутырском изоляторе, собрала все данные о новой пассии Павла.

Видео, на котором Павел Мамаев запечатлен в компании привлекательной брюнетки, было представлено на суд широкой общественности в программе "Центральное телевидение". По словам Аланы, она узнала о изменах мужа совсем недавно, но изо всех сил старается спасти брак.

Видеозапись была сделана в том самом кафе, где Павел Мамаев и его друг Александр Кокорин устроили побоище. Алана заявила, что любовницу футболиста зовут Александра Фомина. Ей 27 лет, она живет в Вильнюсе, у нее есть дочь и собственный магазин цветов. На видео девушка обнимается с Мамаевым, целуется с ним и кладет голову футболисту на колени.

Алана заявила, что любовница ее мужа – проститутка и работает в борделе. "Я была готова простить, начать все заново. Я думала, что человек поменяется и все осознает. Но когда я поняла, что он ее любит, и его фраза – "И тебя тоже люблю"… Стоит ли биться за человека, который выбирает между проституткой и мной?" – отметила Мамаева.

В то же время в Instagram жена полузащитника кубанского клуба поблагодарила всех за поддержку футболиста. Девушка заявила, что не бросит мужа в любой ситуации, передает "ВокругТВ". Одна из подписчиц спросила Мамаеву, будет ли ей нужен Павел "небогатый, со средним заработком по России". "Он – мой муж, он мне всегда нужен, и вместе мы поднимемся с нуля", – ответила ей Алана.

Футболисты Кокорин и Мамаев 8 октября устроили две драки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменов попали в больницу. Дебоширы по решению суда были заключены под стражу до 8 декабря. Позже арест продлили до 8 февраля.