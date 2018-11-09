36-летняя Водянова без макияжа выглядит как девочка

Фотография Натальи Водяновой без макияжа поразила пользователей соцсети. 36-летнюю супермодель приняли за девочку-подростка.

Знаменитая модель сейчас в разъездах. На днях супермодель побывала в Великобритании на съемках рекламного проекта. Завершив работу, Водянова, видимо, решила дать своей коже отдых от косметики.

Днем ранее Наталья опубликовала фото с минимумом макияжа. А позже, отправляясь в аэропорт, сфотографировалась у дверей своего отеля вовсе без косметики. Водянова позирует в коричневом пальто и с чемоданом, демонстрируя свою естественную красоту.

Поклонники остались в восхищении от этого снимка. Все признали, что в таком виде Наталью можно принять за девочку-подростка. "Куколка", "Какая красавица", "Наталья, вы такая милая", "Подросток. Вы прям ровесница своей дочери", – восторгаются подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 9 Ноя 2018 в 7:11 PST

В британской столице Водянова появилась на вечере в лондонской Национальной портретной галерее. Российская модель облачилась в черный комбинезон с шифоновыми вставками и ботильоны на каблуке с вырезами. Сверху Наталья накинула пальто Burberry с меховой опушкой. Из украшений на ней были лишь длинные серьги с бриллиантами и пара колец. Как отмечает Harper's Bazaar, Водянова сделала ставку на естественность и не прогадала: без нарочитой укладки и яркого мейкапа модель все равно привлекла всеобщее внимание.

Наталья Водянова проживает во Франции со своим мужем Антуантом Арно и пятью детьми. Ей приходится много путешествовать. Модель совмещает карьеру и материнство, а также работу в созданном ею фонде помощи детям "Обнаженные сердца". Тем не менее, Наталья всегда выглядит неотразимо.