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"Наташа, прости": Малахов в командировке заласкал молодого котика

Андрей Малахов. Кадр youtube.com
У телеведущего есть любимые отели. Приезжает же он туда не только ради атмосферы, но и ради кошек, которые там живут.
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"Между этими фотками 5 лет и 720 км расстояние... первое из отеля @brennersparkhotel, куда теперь переехал Fa-raon, а второе – из парижского отеля Le Bristol, где он тогда жил..." – так подписал снимок Андрей. На нем он потерся щетиной о молодого котика, подарил ему свою ласку. И разомлел от счастья.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Сегодня все больше роскошных гостиниц по всему свету стараются, помимо хорошего обслуживания и комфортных номеров, предложить гостям нечто большее. Поэтому в последнее время популярным трендом становится привлечение к работе с постояльцами четвероногих сотрудников. Во французском отеле Le Bristol Paris, имеющем более чем 90-летнюю историю, Фараон долгое время считался "придворным котом".

Он встречал гостей в лобби, провожал в рестораны. В конце мая ему исполнилось восемь лет. А его подруга Клеопатра жила в Brenners Park Hotel & Spa в немецком городе Баден-Баден. Теперь же, судя по публикации Малахова, киски поменялись местами обитания. Но то, что Малахову удалось сфотографироваться с животным, – большая удача, потому что Фараон и Клеопатра ведут себя достойно и в руки постояльцам отеля нечасто даются. Хотя почти каждый норовит почесать их за ухом.

Поклонники Андрея снимки оценили. "Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда котяра мой со мной", "Оба кота похорошели – годы только на пользу пошли", "Андрей, какой ты котик – сладкий и пушистый", "Почему я не котик", – вздыхают умиляющиеся подписчицы. И только одна зачем-то заметила: "Андрей Николаевич, Вам бы побриться не мешало..."

Автор: Иван Губкин7 ноября 2018, 16:16
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