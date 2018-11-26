Начало недели выдалось не только тревожным, но и богатым на скандалы, а также сенсационные высказывания российских звезд. "Дни.ру" предоставляют на суд читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 ноября 2018 года.



Беременная Пугачева получила неожиданный подарок

Стало известно, почему Алла Пугачева назвала свою дочь Кристиной. Говорят, на такой выбор повлиял персонаж художественного произведения.

Когда Алла Пугачева была беременна, она и ее первый муж Миколас Орбакас были уверены, что у них родится мальчик. Будущие родители даже придумали имя для малыша – Стас. Однако на свет появилась девочка. Тогда Алла решила назвать малышку Кристиной. Так звали главную героиню произведения Памелы Хенсфорд Джонсон "Кристина". Как передают "7Дней", Пугачева читала эту книгу, когда была беременна, – ее прислали Примадонне по почте. Читайте это, а также все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 ноября 2018 года, на сайте "Дни.ру".

Раскрыта истинная причина конфликта Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Герцог и герцогиня Сассекские собираются переехать из Лондона в поместье в Виндзоре с начала следующего года. Источник, близкий к королевской семье, связывает это с тем, что беременная Меган Маркл и Кейт Миддлтон не могут ужиться вместе. Но, может быть, будущие родители просто ищут спокойное место для рождения ребенка?

В прошлую субботу, 24 ноября, пресс-служба Кенсингтонского дворца объявила, что герцог и герцогиня Сассекские переедут в поместье Фрогмор в следующем году. После этой новости стали появляться различные версии, почему они на самом деле хотят жить отдельно от принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Сыновья принцессы Дианы с самого детства были очень близки, и потому Гарри с супругой должен был остаться со всеми во дворце в такой важный и ответственный момент.



Бесстыдник Малахов раскрыл грязную семейную тайну Марьянова

Харьковский бизнесмен и известный ресторатор Сергей Коваленко стал героем программы Андрея Малахова "Прямой эфир". Мужчина заявил, что является биологическим отцом девятилетней Анфисы, которую актер Дмитрий Марьянов считал родной дочерью.

После трагической смерти в реабилитационном центре актера Дмитрия Марьянова прошло больше года. Ксения после этого отказывалась общаться с журналистами, так как многие именно ее обвинили в кончине мужа. Но до сих пор тайна рождения Анфисы никогда не озвучивалась. Помимо этого, на сайте "Дни.ру" можно найти все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 ноября 2018 года.

Корчевникова сняли под ручку с известной ведущей

Борис Корчевников обнародовал фотографию, на которой запечатлен с известной ведущей. Многочисленные поклонники пришли в восторг и пожелали своему кумиру личного счастья.

То, что происходит в личной жизни Бориса Корчевникова, интересует не только его многочисленных поклонников, но и представителей СМИ. Так, журналисты выяснили, что у Бориса была невеста – актриса Анна-Сесиль Свердлова. В 2015 году даже появилась информация о тайной свадьбе влюбленных. Однако, по словам Корчевникова, бракосочетания не было. Более того, Анна-Сесиль и Борис расстались. "Расставание с Анной, конечно, было болезненным. Это как оторвать веточку, которая уже приросла. Больно на всю жизнь", – признался Борис в интервью.



Лера Кудрявцева сняла маленькую дочь в клипе

В августе Лера Кудрявцева подарила своему молодому мужу, хоккеисту Игорю Макарову, дочь Марию. А сейчас телеведущая решила снять маленькую наследницу в клипе Дениса Клявера на песню, посвященную мамам.

В честь Дня матери, который весь мир отмечал накануне, 25 ноября, популярный исполнитель, бывший участник дуэта "Чай вдвоем" Денис Клявер презентовал клип на новую песню "Когда ты станешь большим. Мамы". Сам певец так прокомментировал выход клипа: "Мне бы очень хотелось, чтобы это видео стало неким напоминанием всем о том, что наши мамы заслуживают внимания каждый день в году, а сегодняшний праздник – это лишний повод сказать им о том, как сильно мы их любим и ценим!"

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.